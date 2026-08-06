Karton arabayla tüm dünyanın sevgisini kazanan yavru kedi

·3.7K·Dünya
Karton arabayla tüm dünyanın sevgisini kazanan yavru kedi

Doğuştan hareket sorunu ile dünyaya gelen Gelato adlı yavru kedinin dokunaklı hikâyesi sosyal medyada milyonlarca kişiyi etkiledi. Sonuç olarak özel bir 3D yazıcıyla üretilen yeni tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Cincinnati Animal CARE barınağı, Gelato’nun başlangıçta kendi başına yürüyemediğini ve mevcut tekerlekli sandalyelerin hiçbirinin ona uymadığını açıkladı. Bunun üzerine baş veteriner teknisyeni Mellory Smith, karton, cetvel, Hot Wheels oyuncak tekerlekleri ve yapışkan bant kullanarak ona geçici bir sandalye yaptı.

Bu sıra dışı icadı gösteren fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılarak binlerce kullanıcının ilgisini çekti. Kısa süre sonra bağışlar sayesinde Gelato için özel ölçülerde 3D yazıcıyla üretilen yeni bir tekerlekli sandalye hediye edildi.

Küçük bir yavru kedi, el yapımı derme çatma bir düzenek yardımıyla hareket ederken kameraya bakıyor.

Barınak çalışanları, bu sonuca özellikle sosyal medya kullanıcılarının desteği sayesinde ulaşıldığını belirtti. Gelato artık yeni sandalyesi sayesinde çok daha özgür hareket ediyor.

Yetkililere göre bu olay, şefkat ve ortak çabaların en zor durumdaki hayvanın bile hayatını değiştirebileceğini bir kez daha kanıtladı.

GelatoCincinnati Animal CAREMallory SmithHot Wheels
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldıBugün, 20:52Kimsenin beklemediği gelir kaynağı: Dedikodudan milyonlar kazanıyorKimsenin beklemediği gelir kaynağı: Dedikodudan milyonlar kazanıyorBugün, 20:39Dünya’ya Dönen Uzay Çöplerinin Sayısı Keskin Şekilde ArttıDünya’ya Dönen Uzay Çöplerinin Sayısı Keskin Şekilde ArttıBugün, 19:52Dehşet verici ayrıntılar: Tayland’da 14 yaşındaki öğrenci okulda silahlı saldırı düzenlediDehşet verici ayrıntılar: Tayland’da 14 yaşındaki öğrenci okulda silahlı saldırı düzenlediBugün, 19:49Bilim İnsanları Şaşkın: Dünya’da Yaşam İki Kez mi Ortaya Çıktı?Bilim İnsanları Şaşkın: Dünya’da Yaşam İki Kez mi Ortaya Çıktı?Bugün, 17:36Bir ay yıkanmadan giyilebilen HercShirt V5.0 tişörtü tanıtıldıBir ay yıkanmadan giyilebilen HercShirt V5.0 tişörtü tanıtıldıBugün, 16:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti