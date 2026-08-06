Karton arabayla tüm dünyanın sevgisini kazanan yavru kedi

Doğuştan hareket sorunu ile dünyaya gelen Gelato adlı yavru kedinin dokunaklı hikâyesi sosyal medyada milyonlarca kişiyi etkiledi. Sonuç olarak özel bir 3D yazıcıyla üretilen yeni tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Cincinnati Animal CARE barınağı, Gelato’nun başlangıçta kendi başına yürüyemediğini ve mevcut tekerlekli sandalyelerin hiçbirinin ona uymadığını açıkladı. Bunun üzerine baş veteriner teknisyeni Mellory Smith, karton, cetvel, Hot Wheels oyuncak tekerlekleri ve yapışkan bant kullanarak ona geçici bir sandalye yaptı.

Bu sıra dışı icadı gösteren fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılarak binlerce kullanıcının ilgisini çekti. Kısa süre sonra bağışlar sayesinde Gelato için özel ölçülerde 3D yazıcıyla üretilen yeni bir tekerlekli sandalye hediye edildi.

Barınak çalışanları, bu sonuca özellikle sosyal medya kullanıcılarının desteği sayesinde ulaşıldığını belirtti. Gelato artık yeni sandalyesi sayesinde çok daha özgür hareket ediyor.

Yetkililere göre bu olay, şefkat ve ortak çabaların en zor durumdaki hayvanın bile hayatını değiştirebileceğini bir kez daha kanıtladı.