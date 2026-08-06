Anthropic, yapay zekâ altyapısı için 36 milyar dolar daha toplayabilir

·37·Teknoloji
Anthropic, yapay zekâ altyapısı için 36 milyar dolar daha toplayabilir

Yapay zekâ alanının önde gelen şirketlerinden Anthropic, hesaplama kapasitesini genişletmek için yeni ve büyük bir finansman turuna hazırlanıyor. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, büyük yatırım şirketi Blackstone, Google tensör işlemcilerini finanse etmek üzere 36 milyar dolarlık ikinci bir borç paketi oluşturmak için ön görüşmelere başladı. Bu anlaşma, yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi için gereken harcamaların ne denli büyük boyutlara ulaştığını gösteriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olduğundan nihai tutar, yapı ve katılımcıların bileşimi değişebilir. Ancak bu yeni finansman paketinin, iki ay önce açıklanan yaklaşık 35 milyar dolarlık anlaşmanın mantıksal devamı olması bekleniyor. Önceki anlaşma kapsamında fonlar, Anthropic’in beş büyük veri merkezindeki Google hesaplama altyapısının uzun vadeli kiralanmasına ayrılmıştı.

Altyapı olarak finanse edilen yapay zekâ

Financial Times’ın haberine göre, önceki sözleşme özel amaçlı bir şirket (SPV) aracılığıyla yapılandırıldı. Bu yapı, Google TPU’larına dayalı ve kapasitesi yaklaşık 1 gigavatt olan hesaplama ekipmanını satın alırken, Anthropic bu ekipmanı uzun vadeli kiralama yoluyla edindi. Böyle bir yaklaşım, yazılım geliştiricisini pahalı donanımları hemen satın alma zorunluluğundan kurtarıyor ve yapay zekâ altyapısının büyük bir enerji tesisi gibi finanse edilmesini sağlıyor.

Uzmanlar, bu modelin yüksek teknoloji pazarı için tamamen yeni bir finansal mekanizmaya dönüştüğünü belirtiyor. Yapay zekâ modellerini eğitmek ve işletmek için gereken devasa hesaplama kapasitesi artık büyük elektrik santralleri gibi uzun vadeli borç araçları ve özel bir varlık sınıfı olarak finanse ediliyor.

Planlanan anlaşmanın görünümü

Bu aşamada taraflar yalnızca ön konuları görüşüyor; nihai anlaşmanın imzalandığı veya yeni çiplerin sipariş edildiği yönünde bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca Blackstone, Anthropic, Google ve Apollo temsilcileri, Bloomberg’in söz konusu finansal planlara ilişkin sorularını yanıtlamayı reddetti.

Yeni 36 milyar dolarlık anlaşma başarıyla tamamlanırsa, yapay zekâ sektörünün tarihindeki en büyük altyapı anlaşmalarından biri olacak. Sözleşme, hesaplama kapasitesinin tedariki ve finansmanı için kullanılan mekanizmaların gelecekte hangi yönde gelişeceğini belirleyecek önemli bir etken olarak öne çıkacak.

AnthropicGoogleBlackstoneYapay ZekâTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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