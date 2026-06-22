Bukayo Saka ve 2026 Dünya Kupası: John Barnes, Arsenal Yıldızının Temel Sorununu Açıkladı

İngiltere milli takımının efsanevi futbolcusu John Barnes, 2026 Dünya Kupası öncesinde Arsenal'in kanat oyuncusu Bukayo Saka'nın karşılaşabileceği en büyük engel hakkındaki görüşlerini paylaştı. Goal.com'a verdiği röportajda Barnes, belirleyici faktörün futbolcunun skor üretkenliği değil, fiziksel durumu olduğunu vurguladı. Goal.com haberi veriyor.

Bukayo Saka, geçen sezon Arsenal formasıyla 22 yıllık bir aradan sonra İngiltere Premier League şampiyonluğunu kazanarak kariyerinin en büyük başarılarından birine imza attı. Ayrıca, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de yer aldı. Ancak, Mikel Arteta'nın takımının kilit ismi olan futbolcu, son zamanlarda sakatlıklarla boğuşuyor.

Barnes'e göre, Saka'nın Aşil tendonundaki kronik sorun, milli takımdaki yeri için ciddi bir risk oluşturuyor. Özellikle İngiltere'nin Hırvatistan maçında yedek kulübesinde kalan Saka'nın yerini Chelsea'den Noni Madueke aldı. Bu durum, futbolcunun turnuva boyunca tam kapasiteyle oynayıp oynayamayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Fiziksel Hazırlık – Temel Faktör

“Mesele formu değil, fiziksel durumu. Saka, Arsenal için harika bir performans sergiledi ancak şu an Madueke ondan daha hazır görünüyor. Thomas Tuchel, oyuncunun ne kadar hazır olduğunu ve oyuna nasıl etki edebileceğini çok iyi biliyor. Kimse Saka'nın yeteneğinden şüphe etmiyor, ancak ilk 11'de yer alması tamamen sağlığına bağlı”, diyor John Barnes.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle Saka, tüm kulvarlarda 11 gol atmayı başardı ve bunların sadece 7'si Premier League'den geldi. Birçok uzman 24 yaşındaki futbolcudan daha fazla gol beklese de, Barnes bu istatistiklerin takım başarısının yanında ikincil planda olduğunu belirtti.

Barnes'e göre, eğer İngiltere Dünya Şampiyonu olursa ve Saka tek bir gol bile atmasa, bunun hiçbir önemi olmaz. En önemlisi, takım oyununa sadık kalmak ve galibiyete ulaşabilen bir kolektifin parçası olmaktır. Uzman, Thomas Tuchel'in bireysel rakamlara değil, genel sonuca odaklandığını belirtti.

Bireysel İstatistikler ve Takım Dengesi

Barnes, bireysel istatistikler konusunda ilginç bir karşılaştırma yaptı: “Eğer Saka veya Marcus Rashford daha fazla gol atmaya başlarsa, bu Harry Kane'in daha az gol atması anlamına gelir. Teknik direktör için kimin gol attığı değil, takımın kazanması daha önemlidir”. Bu yaklaşım, modern futbolda takım menfaatlerinin yıldız oyuncuların kişisel hırslarından daha üstün olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Bukayo Saka şu anda Gana milli takımına karşı oynanacak bir sonraki maça hazırlanıyor. Antrenmanlardaki katılımı sınırlı olsa da, taraftarlar ve teknik ekip genç yıldızın bir an önce sahalara dönmesini umuyor. İngiltere için 2026 Dünya Kupası yolu zorlu bir sınav olacak.