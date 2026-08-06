Huawei, kendi işlemcisi ve HarmonyOS ile yeni MateBook Pro dizüstü bilgisayarını tanıttı

Huawei, teknoloji pazarında önemli bir adım atarak Windows işletim sisteminden ve AMD ya da Intel işlemcilerinden tamamen vazgeçtiği yenilenen MateBook Pro dizüstü bilgisayarını tanıttı. ixbt.com'a göre bu cihaz, tamamen bağımsız bir ekosistemde çalışan ve şirketin kendi geliştirmelerine dayanan yeni amiral gemisi ürün oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni dizüstü bilgisayar, hafif ve kompakt tasarımıyla öne çıkıyor. Cihaz, 14 inç OLED ekranla donatılmış ve toplam ağırlığı yalnızca 970 gram. Bu özellik, kullanıcıların cihazı her zaman yanlarında taşımalarını kolaylaştırıyor.

Bağımsız donanım ve performans

Cihazın en dikkat çekici özelliği, 'iç dünyası'. Geleneksel yabancı çipler yerine dizüstü bilgisayara Huawei'nin kendi Kirin X90 Plus işlemcisi takılmış. Bu donanım çözümü, cihazın tüm hesaplama işlemlerini yüksek verimlilikle gerçekleştirmesini sağlıyor.

Temel sürümde dizüstü bilgisayar 24 GB RAM ve 512 GB kapasiteli SSD depolama ile donatılmış. Kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak daha yüksek depolama kapasitesine sahip modellerin de satışa sunulması planlanıyor. Başlangıç modelinin fiyatı yaklaşık 1480 ABD doları.

HarmonyOS 6.1 işletim sistemi

İşlemcinin yanı sıra yazılım alanında da radikal bir değişiklik yapılmış. Dizüstü bilgisayarda Windows veya Linux işletim sistemleri yerine doğrudan HarmonyOS 6.1 kullanılıyor. Bu da şirketin kendi cihazları arasındaki bağlantıyı daha da güçlendiriyor.

Cihazın multimedya özellikleri de övgüyü hak ediyor. OLED ekran, 3120x2080 piksel yüksek çözünürlük sunarak görüntülerin netliğini ve renklerin canlılığını sağlıyor. Ayrıca dizüstü bilgisayar, uzun süre bağımsız çalışabilmek için 70 W/soat kapasiteli bir bataryayla donatılmış.