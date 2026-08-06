Lyupcho Doriyev’in muhteşem golü So‘g‘diyona’ya önemli galibiyet getirdi!

·75·Spor
Lyupcho Doriyev’in muhteşem golü So‘g‘diyona’ya önemli galibiyet getirdi!

Özbekistan Süper Ligi’nde ikinci devre karşılaşmaları resmen başladı. 16. haftanın açılış maçı Zomin’de oynandı. So‘g‘diyona, Andijon’u konuk ettiği mücadelede 1-0’lık önemli bir galibiyet aldı.

Gergin ve çekişmeli geçen karşılaşmanın kaderini tek ve güzel bir gol belirledi.

Doriyev gol krallığı yarışındaki liderliğini pekiştirdi

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da birçok net fırsat yakalasa da gol sesi çıkmadı. Bunun üzerine teknik direktörler ikinci yarıda kadroya yeni isimler dahil etti.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Cizzah ekibinin Makedonyalı yetenekli forveti Lyupcho Doriyev kalitesini göstererek rakip kaleyi isabetli bir vuruşla havalandırdı ve maçın kahramanı oldu — 1-0.

Bu gol, Doriyev’in bu sezon attığı 12. gol oldu ve Süper Lig’deki gol krallığı yarışında liderliğini daha da pekiştirdi.

Puan durumundaki değişiklikler

Üst üste ikinci galibiyetini alan Ivan Boskovic’in öğrencileri puanlarını 18’e çıkararak puan tablosunda 11. sıraya yükseldi. Mağlup olan Andijon ise 21 puanla şimdilik 8. basamakta kaldı.

Süper Lig. 16. hafta

So‘g‘diyona — Andijon 1-0

6 Ağustos. Zomin. Merkez Stadyumu

  • Gol: Lyupcho Doriyev (77).

  • So‘g‘diyona: Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev, Islom Qobilov, Behruz Jumatov (Shohjahon Sultonmurodov, 84), Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Qahramonov (Oybek Nurmatov, 65), Lyupcho Doriyev (Abdulaziz Abdurashidov, 84), Ollobergan Karimov, Igor Golban, Zabihillo O‘rinboyev (Samandar Mavlonqulov, 46).

  • Andijon: Eldor Adhamov, Odil Abdumajidov, Aleksandre Andronikashvili (Damir Temirov, 88), Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Doniyor Abdumannopov, 72), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46), Aziz Turg‘unboyev (Hamidullo Karimov, 72), Islom To‘xtaxo‘jayev, Usmonali Ismonaliyev, Muhammadkarim Toirov, Bekzod Sulaymonov (Shohmalik Komilov, 46), Mahmud Mahamadjonov.

  • Sarı kartlar: Behruz Jumatov (60).

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SogdianaAndicanLjupço DoriyevÖzbekistanCizzah
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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