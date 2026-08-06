Snowflake hacker'ı 165'ten fazla şirketin verilerini çaldığını itiraf etti

ABD Adalet Bakanlığı, büyük bir siber suç davasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre 26 yaşındaki Kanada vatandaşı Connor Moucka, 165'ten fazla şirketin ağlarına yasa dışı yollarla eriştiğini, milyarlarca kaydı çaldığını ve mağdurlardan şantaj yoluyla para aldığını itiraf etti. Bu siber saldırılar, modern bulut teknolojilerinin güvenliği ve kurumsal verileri koruma sistemlerindeki ciddi açıkları ortaya çıkardı. Haberi Techcrunch.com bildirdi .

ABD Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre Connor Moucka, ortaklarıyla birlikte Snowflake bulut sağlayıcısının güvenlik sistemine sızdı. Bunun sonucunda AT&T, LendingTree ve Ticketmaster gibi çok sayıda büyük şirketin müşteri veritabanı hackerların eline geçti. Özellikle yalnızca AT&T şirketinin 100 milyondan fazla müşterisine ait arama ve SMS kayıtlarının çalındığı belirlendi.

Siber saldırıların boyutu ve mali zarar

Suçlular, farklı kaynaklardan elde ettikleri verileri, banka bilgileri, ehliyetler ve kişisel kimlik numaraları da dahil olmak üzere yayımlamakla tehdit etti. ixbt.com'un aktardığına göre Connor Moucka ve ortakları, yıllar boyunca ödeme karşılığında şantaj yaparak 2,5 milyon dolardan fazla para aldı. Ayrıca çalınan veritabanlarını BreachForums gibi popüler hacker forumlarında satarak yarım milyon dolar daha kazandılar.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hesaplamalarına göre bu siber saldırıların mağdurlara verdiği toplam mali zarar 9,5 milyon dolara ulaştı. FBI özel ajanı W. Mike Herrington, bu eylemleri “hesaplanmış ve yırtıcı tehditler” olarak nitelendirerek milyonlarca sıradan vatandaşın zarar gördüğünü vurguladı.

Uzman değerlendirmeleri ve davanın sonraki süreci

İnternette Waifu ve Judische takma adlarıyla tanınan hacker, Snowflake saldırılarından birkaç ay sonra, 2024'ün sonunda Kanada'da tutuklandı. Google'a ait Mandiant siber güvenlik şirketinin kıdemli araştırmacısı Austin Larsen, o dönemde Moucka'yı 2024'ün “en tehlikeli ve sonuçları en ağır” hackerlarından biri olarak değerlendirmişti.

Şu anda soruşturma tamamlandı ve duruşma öncesi aşamaya geçildi. Connor Moucka hakkında kararın bu yıl 27 Ekim'de açıklanması planlanıyor; Moucka onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Bu dava, siber güvenlik alanında bulut hizmetlerinin güvenliğini daha da güçlendirme gereğini bir kez daha gösterdi.