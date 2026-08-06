Taşkent'te geri dönüş: "Paxtakor", "Buxoro" karşısında 2:0'lık üstünlüğünü koruyamadı

Özbekistan Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan zirve mücadelesinde drama ve beklenmedik gelişmeler yaşandı. Taşkent'teki çekişmeli karşılaşmada ligde 2. sırada bulunan "Paxtakor", sahasında 3. sıradaki "Buxoro"yu ağırladı ve iki farklı üstünlüğünü koruyamadı.

Kamoliddin Tojiyev'in öğrencileri üst üste ikinci haftada puan kaybederek lider "Neftchi"yi geçme fırsatını kaçırdı.

Taşkent ekibinin etkili başlangıcı ve ilk yarıdaki üstünlüğü

"Paxtakor" Stadı'nda oynanan maçın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi ekip etkili bir oyun sergiledi. Bunun sonucunda 16. dakikada Dilshod Saitov skoru açtı.

Kısa süre sonra, 28. dakikada "aslanlar"ın forveti Stefan Chinedu farkı artırarak takımının galibiyetini neredeyse garantilemiş gibi görünüyordu — 2:0.

"Buxoro"dan geri dönüş ve Rodich'in muhteşem golü

Önemli oyuncularında değişikliğe giden ve oyun planını değiştiren "Buxoro", ikinci yarıda gerçek bir mücadele ruhu gösterdi:

Ses getiren "trivela": 75. dakikada konuk ekibin oyuncusu Vladimir Rodich dış ayağıyla fantastik bir vuruş ("trivela") yaparak topu ağlara gönderdi ve farkı azalttı.

83. dakikadaki drama: Karşılaşmanın bitimine az bir süre kala, "Paxtakor" kalecisi Sanjar Quvvatovbeklenmedik bir kendi kalesine gol atarak maçtaki dengeyi sağladı — 2:2.

Skor ve lig tablosundaki durum

Bu beraberliğin ardından "Paxtakor" 35 puanla 2. sırada kaldı ve 36 puanı bulunan lider "Neftchi"yi geçemedi. Mücadeleci oyunuyla bir puan kazanan "Buxoro" ise 27 puanla 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Süper Lig. 16. hafta

"Paxtakor" — "Buxoro" 2:2

6 Ağustos, Taşkent, "Paxtakor" Stadı

Goller: Dilshod Saitov (16), Stefan Chinedu (28) — Vladimir Rodich (75), Sanjar Quvvatov (83, kendi kalesine).

Paxtakor: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Muhammadqodir Hamraliyev, Dilshod Saitov, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Ayman Husayn, 86), Bashar Resan (Flamarion, 86), Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Sherzod Nasrullayev, Stefan Chinedu (Hojimat Erkinov, 69).

Buxoro: Umid Hamroyev, Ravshan Xayrullayev, Xurshid Muxtorov, Shahzod Ubaydullayev (Anvar Jo‘rayev, 69), Temur Mamasiddiqov (Asilbek Qayyumov, 74), Javohir Ro‘ziyev (Asad Jo‘raboyev, 46 (Nika Kacharava, 56)), Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev (Shahboz Jo‘rabekov, 46), Boyan Mladovich, Kirill Todorov, Vladimir Rodich.

Sarı kartlar: Ravshan Xayrullayev (42), Nika Kacharava (64), Kirill Todorov (66).

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