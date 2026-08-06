Transfer bombası: Rodri Barcelona'ya gidiyor — Real Madrid yarıştan çekildi

Avrupa futbolunda yılın en sansasyonel transferi gerçekleşebilir. "Manchester City"nin İspanyol yıldız orta saha oyuncusu Rodri, Barcelona ile kişisel sözleşme şartlarında tamamen anlaşmaya vardı.

Marca gazetesinin önde gelen muhabiri Matteo Moretto'nun haberine göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Real Madrid'in müzakerelerdeki yavaşlığından ve bir sonraki adımı atmayı ertelemesinden bıktı.

Barcelona transfere hazır: City'ye resmî teklif gönderilecek

Katalan kulübü futbolcuya, "Manchester City" ile transfer konusunda doğrudan görüşmelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi. La Liga'nın son şampiyonu, önümüzdeki saatlerde İngiliz kulübünün yönetimiyle resmî temas kuracak.

Fransız gazeteci Fabrice Hawkins'in bilgilerine göre:

"Şehirliler", takımın yıldızını bırakmak için 60–70 milyon avro civarındaki bir teklifi kabul edebilir. Bu rakam, Katalan kulübünün mali imkânları çerçevesinde değerlendiriliyor.

Neden Barcelona?

Kaynaklara göre Rodri, Madrid temsilcisi Real Madrid'e kıyasla Barcelona'ya transfer olmayı tercih ediyor. Hem "Manchester City" hem de "Kraliyet Kulübü" yetkilileri bu durumdan haberdar edildi.

Deneyimli İspanyol orta saha oyuncusu, Katalanların topa sahip olmaya dayalı taktik oyun anlayışında potansiyelini yüzde 100 ortaya koyabileceğine tamamen inanıyor.

Artık Barcelona yönetiminin bu büyük transferi Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uygun şekilde başarıyla tamamlaması gerekiyor.

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