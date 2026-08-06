Rodri Barcelona'ya transfer olmayı kabul etti, Real Madrid şoka girdi

İspanya futbolunda sezonun en sansasyonel transferinin gerçekleşmesine bir adım kaldı; Manchester City orta sahası Rodri, Katalan kulübü Barcelona'ya transfer olmayı kabul etti. Marca'nın yayımladığı bilgilere göre İspanyol futbolcu, "mavi-bordo" ekibin sportif departmanına olumlu yanıt verdi ve bu durum Real Madrid'in deneyimli ön liberoyu kadrosuna katma umutlarını tamamen suya düşürdü. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Rodri'nin, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in projesine katılmak istediğini Katalan ekibinin sportif direktörüyle yaptığı görüşmede ifade ettiği öğrenildi. Bu çarpıcı gelişme, başkent kulübüyle yürütülen tüm görüşmeleri fiilen durma noktasına getirdi. Bunun sonucunda Barcelona yönetimi transfer anlaşmasının lojistiğini hazırlamaya başladı ve Manchester City ile resmî görüşmelere başlamak için futbolcunun onayını aldı.

Frenkie de Jong'un sakatlığı ve yeni plan

Katalan kulübünün Rodri için bu denli yoğun bir girişimde bulunmasının nedeni, Frenkie de Jong'un fiziksel durumu oldu. Hollandalı orta sahanın kronik sakatlığı konservatif tedavi yöntemleriyle olumlu sonuç vermeyince, ameliyat masasına yatmasının beklendiği bildirildi. De Jong'un son sezonlarda önemli maçları kaçırması, kulüp yönetimini merkez orta saha için dünya çapında güvenilir bir futbolcu aramaya yöneltti.

2019'da Atlético Madrid'den Manchester City'ye transfer olan Rodri, İngiltere Premier League'de dört kez şampiyonluk yaşarken UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da kazandı. Ayrıca İspanya Millî Takımı'yla da önemli başarılara imza atıyor. Uzmanlara göre oyun tarzı Hansi Flick'in taktik sistemine son derece uygun ve bu transfer Barcelona'nın orta sahasını daha da güçlendirecek.

Real Madrid'in planı suya düştü

Aslında Florentino Pérez yönetimindeki Real Madrid de Manchester City orta sahasıyla yakından ilgileniyor ve oyuncunun temsilcileriyle ön anlaşmaya varmıştı. Ancak anlaşma sürecinin uzaması Barcelona'nın işine yaradı ve Katalan ekibi bu fırsatı çok hızlı değerlendirdi. Rodri'nin kaybedilmesi, Madrid kulübü için yalnızca sportif değil, aynı zamanda ciddi bir itibar darbesi oldu.

İddialara göre son kupasız sezonun ardından José Mourinho yönetiminde büyük değişiklikler başlatan Real Madrid; Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries ve Yan Diomande'yi kadrosuna katmayı başarmıştı. Rodri transferi ise bu yaz transfer döneminin en önemli hamlesi olacaktı. Ancak Barcelona, bu beklenmedik transferle ezeli rakibinin önüne geçerek büyük bir avantaj elde etmeye artık çok yakın.