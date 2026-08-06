Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler yönetiminde kapsamlı bir kadro rotasyonu gerçekleştirdi. Resmî kaynaklara göre bu karar, cephedeki lojistik, askerî-teknik tedarik ve drone savaşı stratejisinin köklü biçimde geliştirilmesini amaçlıyor.

Uzmanlara göre Kremlin bu kez önceliği kabine bürokratlarına değil, doğrudan savaş alanında deneyim kazanmış ve kendini kanıtlamış "savaşçı generallere" veriyor.

Hızlı ve stratejik atamalar: Kim hangi göreve getirildi?

Yeni atamalara göre Rus Silahlı Kuvvetlerinde şu önemli değişiklikler yaşandı:

Drone birliklerine yeni komutan: Orgeneral Denis Lyamin İnsansız hava aracı (İHA) birliklerinin komutanlığına getirildi.

Birlik gruplarının yönetimi yenilendi: Orgeneral Andrey İvanayev "Merkez" güçler grubuna, orgeneral Pyotr Bolgarev ise "Doğu" güçler grubuna komuta edecek.

Lojistik tek çatı altında: "Merkez" grubunun eski komutanı, orgeneral Valeriy Solodçuk Savunma Bakanı yardımcılığına getirildi. Artık tüm ordunun lojistik ve tedarik faaliyetlerini tek bir merkezde birleştirecek.

Silahlar ve teknolojiler: Savunma Bakanı yardımcıları Aleksandr Sançik (silah alımı ve teknik destek) ile Aleksey Krivoruçko (gelişmiş silahların geliştirilmesi) sistematik yeniden silahlanmayı denetleyecek.

Genelkurmay yönetimi: Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı'nın birinci yardımcısı olarak Valeriy Gerasimov'un görevine devam edeceği vurgulandı.

Analistlerin değerlendirmesi: "Savaş yeni yetenekleri ortaya çıkarıyor"

Askerî uzmanlar ve siyasetçiler, bu kadro değişikliklerinin sıradan bir rotasyon değil, büyük çaplı bir operasyonel hazırlık olduğunu belirtiyor:

1. Komuta merkezileştiriliyor

Askerî uzman ve emekli albay Anatoli MatviyçukBaşkomutanın birlikler üzerindeki örgütsel ve idari denetimi güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor. Bu değişiklikler gelecekte daha geniş kapsamlı ve kararlı saldırı operasyonlarının temelini oluşturabilir.

2. Cephe deneyimi — temel ölçüt

Devlet Duması Savunma Komitesi üyesi Andrey Kolesnikİkinci Dünya Savaşı döneminde olduğu gibi, cephenin kendisinin yeni askerî liderleri ön plana çıkardığını düşünüyor:

"General Solodçuk Kursk bölgesindeki, Sançik ise 'Güney' grubundaki savaş faaliyetleriyle kendini kanıtladı. Ordunun, savaş alanındaki durumu derinlemesine anlayan subaylara ihtiyacı vardı", — dedi milletvekili.

3. "Drone savaşı" ve yeni teknolojiler

Askerî uzman Andrey Klinseviç Putin'in şahsen tanıdığı ve cephede sonuç elde etmiş subayları üst düzey görevlere taşıdığını özellikle belirtti:

"Günümüzde orduyu modern drone savaşına sistematik biçimde uyarlama çalışmaları yürütülüyor. Cephe ihtiyaçlarını içeriden bilen profesyonellerin göreve gelmesi birçok süreci büyük ölçüde hızlandıracaktır", — dedi.

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