Kore'nin Danuri sondası, Falcon 9 roketinin Ay'a çarptığı yeri görüntüledi

Kore Havacılık ve Uzay İdaresi (KASA) verilerine göre, Güney Kore'nin Danuri Ay sondası, SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin üst kademesinin Ay yüzeyine çarpmasından önceki ve sonraki nadir görüntüleri kaydetti. Bu olay, dünya bilimi açısından büyük önem taşıyor ve araştırmacıların yapay nesnelerin etkisini ilk kez neredeyse gerçek zamanlı olarak gözlemlemesine olanak sağladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Çarpışma, bu yıl 5 Ağustos'ta Ay'ın uzak tarafındaki Einstein Krateri yakınlarında meydana geldi. Olayı başarıyla kaydetmek amacıyla uzmanlar, Danuri'nin yörüngesinde önceden değişiklikler yaptı. Bunun sonucunda uzay aracı, tahmini çarpışma noktasının üzerinden doğrudan uçtu.

Nadir görüntüleme süreci ve bilimsel ekipmanlar

KASA'nın sunduğu verilere göre ilk görüntü, çarpışmadan yaklaşık 30 dakika önce alındı. Sonda, olayın ardından yedi görüntüden oluşan bir seri daha çekmeyi başardı. Görüntüleme işlemi yaklaşık 340–350 kilometre yükseklikte gerçekleştirildi.

Süreçte, piksel başına beş metrelik ayrıntı sunabilen LUTI yüksek çözünürlüklü kamerası kullanıldı. Ana kameranın yanı sıra PolCam geniş açılı polarimetrik kamera da bölgeyi gözlemledi. Bu cihaz, Ay toprağının özelliklerini incelemek üzere tasarlandı ve yüzeydeki parçacıkların boyutunu ve saçılan malzemelerin dağılımını analiz etmeye olanak tanıyor.

Araştırma sonuçları ve uluslararası iş birliği

İlk analizler, roketin çarpmasının Ay'ın yüzey şeklini değiştirdiğini doğruladı. Yayımlanan karşılaştırmalı görüntülerde, Falcon 9'un kademesi düşmeden önce bulunmayan uzun siyah bir iz açıkça görülüyor. Daha önce yapay nesnelerin oluşturduğu yeni kraterleri ancak haftalar veya aylar sonra tespit etmek mümkünken, bu gözlem bilim tarihinde ilk kez "çarpışmadan önce ve sonra" formatında gerçekleştirildi.

Bu başarılı operasyon, Danuri'nin yörüngesinin yüksek hassasiyetle kontrol edilebildiğini ve karmaşık bilimsel araştırmalar yürütme kapasitesini bir kez daha doğruladı. Gelecekte ABD'nin Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracı da bu bölgeyi görüntüleyecek. Danuri'nin sağladığı veriler, NASA ile yürütülecek ortak araştırmalar için önemli bir temel oluşturacak.