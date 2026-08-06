Naïve startupı, yapay zekâ ajanlarıyla iş kurmayı otomatikleştirmek için 28,5 milyon dolar topladı

Yazılım geliştirme alanındaki uzmanlar genellikle sıkıcı ve tekrarlayan işlerden hoşlanmaz, bu işleri otomatikleştirmeye çalışır. Yapay zekâ araçlarıyla yazılım geliştirme, yani vibe-coding fikri popülerlik kazanırken, iş kurma ve yönetme süreçlerini tamamen yapay zekâya devretme imkânı sunan Naïve startupı büyük başarı elde ediyor. TechCrunch’ın haberine göre şirket, altyapısı için Nexus Venture Partners liderliğinde gerçekleştirilen Series A turunda 28,5 milyon dolar yatırım toplamayı başardı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Projenin CEO’su ve kurucu ortaklarından Sean Dorje’nin verdiği bilgilere göre Naïve, faaliyete başlamasından sonraki ilk birkaç ay içinde 30 binden fazla geliştirici müşteriyi çekti. Ayrıca şirketin yıllık geliri son altı ayda on kat artarak milyonlarca dolara ulaştı. Yeni toplanan fonlar startupın sonraki gelişimine ve hizmet kapsamının genişletilmesine aktarılacak.

İş süreçlerini tek bir API üzerinden yönetme

Naïve, ödeme sistemleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, bulut altyapısı, depolama ve şirket kuruluşu süreçlerini tek bir API üzerinden birleştirerek sunuyor. Sistem, kullanıcıların Cursor, Claude Code veya Codex gibi araçlara bağlanmasını sağlayan özel bir talimat (prompt) sunuyor. Bu da yapay zekâ ajanlarının bir işletmeyi faaliyete geçirmek için gereken altyapıyı yapılandırmasına olanak tanıyor.

Platform, ABD’de LLC şeklinde bir şirket kurulmasını organize edebiliyor. Bu süreçte eyalet, sektör kodu, işletme açıklaması ve tahmini isimler gibi bilgiler giriliyor; ancak kullanıcıların KYC/KYB süreçlerinden geçmesi ve tüm ödemeleri şahsen yapması gerekiyor. E-posta kutuları, sanal kartlar, telefon numaraları, veritabanları, işlem kaynakları ile Stripe ve QuickBooks hizmetlerine bağlantılar da dâhil olmak üzere diğer birçok ayar yapay zekâ tarafından gerçekleştiriliyor.

Otomatikleştirilen işletme türleri ve yönetim katmanı

Naïve’in sunduğu imkânlar arasında yapay zekâ destekli SEO optimizasyonu, uçtan uca SaaS uygulamaları, işe alım, muhasebe, müşteri desteği ve hatta ajanların akıllı telefon uygulamalarını yönetmesini sağlayan mobil emülatör şablonları bulunuyor. Sean Dorje’ye göre müşteriler bu altyapıyı kullanarak TikTok ve YouTube’da yüz göstermeyen içerik kanallarını, araç kiralama acentelerini ve yapay zekâ otomasyon ajanslarını başarıyla işletiyor.

Platform, güvenlik ve kontrol sağlamak amacıyla özel bir yönetim katmanı da sunuyor. Bu katman, kullanıcıların bütçeleri belirlemesine, ajanların yeteneklerini sınırlandırmasına ve önemli herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce insan onayı alınmasını zorunlu kılmasına olanak tanıyor. Bununla birlikte uzmanlar, yapay zekâ modellerinin yüksek maliyetinin ve yoğun kaynak tüketiminin gelecekte giderlerin artmasına yol açabileceğini belirtiyor.