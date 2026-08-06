Fenerbahçe, Talisca ve Greenwood'un golleriyle sahasında Sturm'u mağlup etti

·53·Spor
Fenerbahçe, Talisca ve Greenwood'un golleriyle sahasında Sturm'u mağlup etti

5 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu kapsamında oynanan ilk maçta İstanbul ekibi Fenerbahçe, sahasında Avusturya temsilcisi Sturm'u konuk etti. Bu haberi euro-football.ru haber veriyor.

Ev sahibi ekip karşılaşmaya oldukça tempolu başladı ve erken gol bulmayı başardı. Maçın 10. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Anderson Talisca topu rakip ağlara gönderdi.

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala Türk kulübü bir başka etkileyici atak geliştirdi. Marco Asensio'nun gönderdiği topu Mason Greenwood düzgün bir vuruşla ağlara yolladı.

İkinci yarıda Fenerbahçe ağırlıklı olarak savunmaya odaklandı ve ilk yarıda elde ettiği iki gollük üstünlüğü maçın sonuna kadar korudu. Bu takımlar arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

FenerbahçeAnderson TaliscaMason GreenwoodSturmİstanbul
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Bahodir
«ZAMIN.UZ» editör
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