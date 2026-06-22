2026 Dünya Kupası: Uruguay — Cabo Verde 2:2 (golleri izleyin)
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2026 Dünya Kupası grup aşamasının 2. turunda Uruguay ve Cabo Verde arasındaki mücadele 2:2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada gol perdesini 21. dakikada Cabo Verde orta saha oyuncusu Kevin Lenini açtı.
İlk yarının sonlarına doğru Uruguaylılar durumu değiştirdi: Maximiliano Araujo 44. dakikada beraberliği sağlarken, Agustin Canobbio 45+6. dakikada takımını öne geçirdi.
Ancak Cabo Verde pes etmedi. İkinci yarıda oyuna sonradan giren Elio Varela 61. dakikada attığı golle skoru belirledi — 2:2.
2026 Dünya Kupası. 2. Tur
Uruguay — Cabo Verde 2:2
Goller: Lenini 21' (0:1), Araujo 44' (1:1), Canobbio 45+6' (2:1), Varela 61' (2:2)
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