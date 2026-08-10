Liverpool savunmasını güçlendirmek için Ronald Araújo’yu kadrosuna kattı

İngiltere Premier League’in liderlerinden Liverpool, savunma hattındaki ciddi sorunları çözmek amacıyla kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi. Goal.com’un aktardığına göre, Katalan ekibinden 27 yaşındaki Uruguaylı stoper Ronald Araújo sezon sonuna kadar kiralık olarak Merseyside kulübüne transfer oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Bu transfer, takımın başantrenörü Andoni Iraola için zor seçimler ve sakatlıklarla geçen bir dönemde su ve hava kadar gerekliydi. Son haftalarda Liverpool savunması kadro sıkıntısı yaşarken, takımın arka hattı ciddi sınavlardan geçiyordu.

Savunmadaki kadro sıkıntısı ve yeni takviye

Kulüpteki kriz, Ibrahima Konaté’nin Real Madrid’e transfer olması ve yaz transfer döneminde kadroya katılan Jérémy Jacquet’nin henüz tamamen iyileşememesi nedeniyle daha da büyümüştü. Bunun sonucunda teknik ekip, genç ve deneyimsiz futbolculara güvenmek zorunda kalınca çözümü transfer piyasasında aradı.

Anlaşma şartlarına göre Liverpool kiralama bedeli ödemeyecek, ancak oyuncunun maaşının tamamını karşılamayı üstlenecek. Sözleşmede ayrıca sezon sonunda stoperi yaklaşık 47,14 milyon sterlin (55 milyon euro) karşılığında doğrudan satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Ronald Araújo’nun ilk açıklamaları

2018’den bu yana Barcelona forması giyen ve 200’den fazla maçta sahaya çıkan deneyimli futbolcu, yeni takımında 33 numaralı formayı giyecek. Transferi hakkında konuşan Araújo, bu adımın kariyerindeki en doğru karar olduğunu vurguladı.

Kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda Araújo şunları söyledi: «İşe başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmayı, sahaya çıkmayı ve takıma yardımcı olmayı gerçekten çok istiyorum».

Futbolcu ayrıca İspanya’daki son döneminin kendisi için biraz zor geçtiğini gizlemedi. Geçen sezon, fiziksel ve psikolojik toparlanma süreci de dahil olmak üzere birçok nedenle La Liga’da yalnızca 11 maça ilk 11’de başladı.

Artık bu deneyimli futbolcunun gelişiyle Liverpool’un genç ve tecrübesiz savunmacıları üzerindeki baskının azalması, takımın şampiyonluk yarışı ve diğer turnuvalardaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.