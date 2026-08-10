Liverpool savunmasını güçlendirmek için Ronald Araújo’yu kadrosuna kattı

·35·Spor
Liverpool savunmasını güçlendirmek için Ronald Araújo’yu kadrosuna kattı

İngiltere Premier League’in liderlerinden Liverpool, savunma hattındaki ciddi sorunları çözmek amacıyla kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi. Goal.com’un aktardığına göre, Katalan ekibinden 27 yaşındaki Uruguaylı stoper Ronald Araújo sezon sonuna kadar kiralık olarak Merseyside kulübüne transfer oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Bu transfer, takımın başantrenörü Andoni Iraola için zor seçimler ve sakatlıklarla geçen bir dönemde su ve hava kadar gerekliydi. Son haftalarda Liverpool savunması kadro sıkıntısı yaşarken, takımın arka hattı ciddi sınavlardan geçiyordu.

Savunmadaki kadro sıkıntısı ve yeni takviye

Kulüpteki kriz, Ibrahima Konaté’nin Real Madrid’e transfer olması ve yaz transfer döneminde kadroya katılan Jérémy Jacquet’nin henüz tamamen iyileşememesi nedeniyle daha da büyümüştü. Bunun sonucunda teknik ekip, genç ve deneyimsiz futbolculara güvenmek zorunda kalınca çözümü transfer piyasasında aradı.

Anlaşma şartlarına göre Liverpool kiralama bedeli ödemeyecek, ancak oyuncunun maaşının tamamını karşılamayı üstlenecek. Sözleşmede ayrıca sezon sonunda stoperi yaklaşık 47,14 milyon sterlin (55 milyon euro) karşılığında doğrudan satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Ronald Araújo’nun ilk açıklamaları

2018’den bu yana Barcelona forması giyen ve 200’den fazla maçta sahaya çıkan deneyimli futbolcu, yeni takımında 33 numaralı formayı giyecek. Transferi hakkında konuşan Araújo, bu adımın kariyerindeki en doğru karar olduğunu vurguladı.

Kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda Araújo şunları söyledi: «İşe başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmayı, sahaya çıkmayı ve takıma yardımcı olmayı gerçekten çok istiyorum».

Futbolcu ayrıca İspanya’daki son döneminin kendisi için biraz zor geçtiğini gizlemedi. Geçen sezon, fiziksel ve psikolojik toparlanma süreci de dahil olmak üzere birçok nedenle La Liga’da yalnızca 11 maça ilk 11’de başladı.

Artık bu deneyimli futbolcunun gelişiyle Liverpool’un genç ve tecrübesiz savunmacıları üzerindeki baskının azalması, takımın şampiyonluk yarışı ve diğer turnuvalardaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

LiverpoolRonald AraújoBarcelonaPremier LeagueTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ronald Araújo Barcelona’dan Liverpool’a geçti ve Luis Suárez’in tavsiyesini paylaştıRonald Araújo Barcelona’dan Liverpool’a geçti ve Luis Suárez’in tavsiyesini paylaştıBugün, 02:40Barcelona, Rodri transferinde Real Madrid’i geride bırakabilirBarcelona, Rodri transferinde Real Madrid’i geride bırakabilirBugün, 02:34Micky van de Ven Tottenham ile Yeni Sözleşme İmzaladıMicky van de Ven Tottenham ile Yeni Sözleşme İmzaladıBugün, 02:18Endrick geleceğiyle ilgili kararını verdi: Brezilyalı futbolcu Real Madrid'de kalacakEndrick geleceğiyle ilgili kararını verdi: Brezilyalı futbolcu Real Madrid'de kalacakBugün, 01:32Inter, Djed Spence transferi için yeniden devredeInter, Djed Spence transferi için yeniden devredeBugün, 01:11İngiltere Lig Kupası: Chelsea, Luton Town ile oynayacakİngiltere Lig Kupası: Chelsea, Luton Town ile oynayacakBugün, 00:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)