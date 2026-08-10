Aptoide uygulama mağazası ABD'de resmen Google Play'e geri döndü

ABD'de Android işletim sistemi için rekabetçi alternatif uygulama mağazaları resmen Google Play platformuna dönmeye başladı ve Portekizli Aptoide şirketi bu fırsattan yararlanan ilk dağıtıcı oldu. Bu önemli değişiklik, rekabet ortamını iyileştirmeyi amaçlayan katı kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından gerçekleşti. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com'un aktardığına göre Aptoide, pazartesi günü oyunlara odaklanan uygulama mağazasını on yılı aşkın bir aradan sonra Google Play'e geri getirdi. Artık ABD'deki kullanıcılar, Google'ın resmi mağazasının içinden doğrudan alternatif Android uygulama mağazasını yükleyebiliyor. Bu, pazara yeni rakiplerin girmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Rekabet ortamında tarihi dönüm noktası

Aptoide bağımsız uygulama mağazası, Google Play dışındaki en büyük Android platformlarından biri. Mağaza ayda yaklaşık 25 milyon aktif kullanıcıya hizmet veriyor ve 40 binden fazla uygulama içeriyor. ABD şimdiye kadar Aptoide için en büyük pazar olsa da uygulama mağazası cihazlara yalnızca dışarıdan indirme ve yükleme (sideloading) yoluyla kurulabiliyordu. Bu durum, mağazanın potansiyelini önemli ölçüde sınırlıyordu.

Bu durumun değişmesine mahkeme kararları ve antitröst süreçleri neden oldu. Özellikle ABD bölge yargıcı James Donato'nun Epic Games ile Google arasındaki davada verdiği karar önemli bir rol oynadı. Karar, Google'ın Play Store dışındaki üçüncü taraf uygulamalarının yüklenmesini engellememesini zorunlu kılıyor.

Play Catalog Access Program'ın başlatılması

Google, bu yılın 22 Haziran'ından itibaren Play Catalog Access Program aracılığıyla üçüncü taraf uygulama mağazalarına kataloğuna erişim sunmaya başladı. Bu, rakiplerin bağımsız mağaza olarak kalırken Google Play altyapısından ve kullanıcılara sunabilecekleri uygulama kataloğundan yararlanmasına olanak tanıyor.

Hatırlatmak gerekirse Epic Games, Android uygulama ekosistemindeki rekabete aykırı uygulamalar nedeniyle 2020'de Google'a dava açmıştı. 2023'te jüri Epic lehine karar vermiş, Google ise temyiz başvurusunu kaybetmişti. Bunun ardından şirket, Play Store komisyonlarını azaltacağını ve kullanıcıların alternatif mağazaları yüklemesini kolaylaştıracağını açıklamıştı.