Ralf Rangnik: Lamine Yamal gelecekte Lionel Messi seviyesine çıkabilir

İspanya milli takımı ve Barcelona kulübünün genç yıldızı Lamine Yamal, dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Avusturya milli takımının baş antrenörü Ralf Rangnik, 18 yaşındaki kanat oyuncusunun yeteneği hakkında yüksek görüşlerini paylaşarak onu efsanevi Lionel Messi ile kıyasladı. Uzmana göre, genç futbolcu kendisini geliştirmeye devam ederse spor dünyasında yeni bir dönem başlatabilir. Goal.com haberine göre.

İspanya'nın Suudi Arabistan karşısında aldığı 4-0'lık net galibiyetin ardından, eski Manchester United teknik direktörü Yamal'ın oyununu özellikle takdir etti. Bu maçta Lamine Yamal henüz 10. dakikada skoru açtı ve maç boyunca rakip savunmacılara nefes aldırmadı. Sahadaki hareketleri ve top kontrolü birçok uzmanı hayrete düşürüyor.

Büyük gelecek ve Messi kıyaslaması

Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Ralf Rangnik, İspanya milli takımının mevcut gücü ve Yamal'ın potansiyeli üzerinde durdu. "İspanya, kimsenin karşı karşıya gelmek istemediği bir rakip. Son yıllarda futbol tarihini şekillendiren uluslardan biri olmalarının yanı sıra, kadrolarında geleceğin mutlak süper yıldızı Lamine Yamal'a sahipler", diyor antrenör.

Rangnik, genç yeteneğin başarısının psikolojik durumuna ve fiziksel hazırlığına bağlı olduğunu vurguladı. Avusturyalı teknik adam, "Eğer sakatlıklardan uzak kalırsa ve elde ettiği başarılara kapılıp gitmeden ayakları yere basarsa, Lionel Messi seviyesine ulaşabileceğini hayal edebiliyorum", diye ekledi.

Goal.com'un haberine göre, Lamine Yamal henüz 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden İspanya milli takımının hücum hattındaki en tehlikeli ve temel figürlerinden biri haline geldi. Ancak teknik heyet, futbolcunun sağlığını korumaya büyük önem veriyor. Geçen sezon sonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahada kaldığı dakikalar dikkatle kontrol ediliyor.

Tedbir ve sıradaki sınavlar

Suudi Arabistan maçındaki harika ilk yarıdan sonra, teknik direktör Luis de la Fuente, Yamal'ı ikinci yarıda kenara aldı. Bu karar, futbolcunun fiziksel yükünü azaltmak ve onu turnuvanın belirleyici aşamalarına hazır tutmak amacıyla alındı. Daha önce oynanan Yeşil Burun Adaları maçında da kanat oyuncusu tam süre almamıştı.

İspanya milli takımının sıradaki durağı, Uruguay ile oynanacak olan kritik karşılaşma. Uzmanlar, bu maçta da Yamal'ın ilk 11'de başlayacağını ancak maç sonuna kadar sahada kalmayacağını tahmin ediyor. Genç yıldızı fiziksel olarak zinde tutmak, İspanya'nın şampiyonluk yarışındaki şanslarını önemli ölçüde artırabilir.

Lamine Yamal'ın Barcelona ve milli takımdaki gelişim hızı, onun sadece İspanya'nın değil, tüm dünya futbolunun geleceğini belirleyecek oyunculardan biri olduğunu gösteriyor. Rangnik gibi deneyimli antrenörlerin bu denli yüksek övgüleri ise genç futbolcu üzerindeki baskıyı ve sorumluluğu daha da artıracaktır.