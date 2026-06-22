Harry Redknapp, Tottenham'ın transfer politikasını eleştirdi

·43·Spor
Harry Redknapp, Tottenham'ın transfer politikasını eleştirdi

Londra ekibi Tottenham, son yıllarda transfer piyasasında yaptığı hatalar ve kadro kalitesinin ortalama düzeye düşmesi nedeniyle sert eleştirilerin odağında yer alıyor. Takımın eski teknik direktörü Harry Redknapp, kulübün son iki yıldaki başarısızlıklarını analiz ederken, yönetimi paraları sokağa atmakla suçladı. Redknapp'e göre, takıma getirilen birçok pahalı futbolcu, ödenen bedellerin karşılığını sahada veremedi. Goal.com haberi veriyor.

Goal.com'a verdiği röportajda Redknapp, Tottenham kadrosunda köklü değişiklikler yapılması gerektiğini vurguladı. Uzmanın sözlerine göre, kulübün 50, 60 ve hatta 70 milyon sterlin harcayarak satın aldığı oyuncuların çoğu aslında "ortalama" düzeyde isimler çıktı. Bu durum ise takımın İngiltere Premier League'de üst üste 17. sıralarda yer almasına ve ligde kalma mücadelesi vermesine neden oldu.

Roberto De Zerbi ve yeni umutlar

Durum ağır olsa da Harry Redknapp, takımın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi yönetiminde Tottenham'ın yeniden üst sıralara döneceğine inanıyor. Mart ayının sonunda göreve gelen İtalyan teknik adam, kısa sürede futbolcularda özgüveni ve galibiyet ruhunu uyandırmayı başardı. Redknapp'in öngörüsüne göre, Londra kulübü önümüzdeki sezon yeniden ilk altı (top-six) içerisine girme şansına sahip.

"Yeni teknik direktörü şahsen tanımıyorum ama çalışma tarzı hoşuma gidiyor. Son iki yıldaki düzensizliğe tahammülü yok. Roberto, futbolcuları maksimum düzeyde çalışmaya zorluyor ve beklentileri karşılamayanlarla vedalaşıyor," diye ekledi Redknapp. Ona göre Tottenham için en önemli görev, seçme ve transfer süreçlerini kökten reforme etmektir.

Şunu belirtmek gerekir ki, Tottenham geçtiğimiz sezonlarda Thomas Frank ve Igor Tudor gibi teknik adamlarla anlaşamayınca, kurtarıcı rolünü Roberto De Zerbi üstlendi. Artık kulüp yönetimi, yaz transfer döneminde teknik direktörün istediği oyuncuları getirerek kadroyu önemli ölçüde yenilemeyi planlıyor. Satışlardan elde edilen gelirler, takım standartlarını yükseltmek için kullanılacak.

Yeni sezon fikstürü şimdiden belli oldu ve Tottenham ilk maçını Brentford deplasmanında oynayacak. Taraftarlar ve uzmanlar, Roberto De Zerbi liderliğindeki takımın bu maça kadar nasıl bir görünüme kavuşacağını büyük bir merakla bekliyor. Eğer transfer politikası doğru yönetilirse, Londra kulübü yeniden Şampiyonlar Ligi bileti için savaşan bir takım haline gelebilir.

TottenhamRoberto De ZerbiHarry RedknappPremier LeagueFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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