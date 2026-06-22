Tottenham, Marcus Rashford transferi için Manchester United'a teklif hazırlıyor

·92·Spor
Tottenham, Marcus Rashford transferi için Manchester United'a teklif hazırlıyor

Londra ekibi Tottenham, yaz transfer piyasasındaki hareketliliğini sürdürürken Manchester United forveti Marcus Rashford'u kadrosuna katmayı hedefliyor. İngiliz golcü kulübün ana hedefi haline geldi ve şu anda Londra ekibinin yönetimi resmi bir teklif üzerinde çalışıyor. Geçen sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçiren Rashford, şu anda İngiltere milli takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Bu bilgiyi Goal.com bildirdi .

The i Paper'ın haberine göre, Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, Marcus Rashford'un büyük bir hayranı. İtalyan çalıştırıcı, kulüp yönetiminden bu transferi gerçekleştirilmesini ve forvet oyuncusu için bir çözüm bulunmasını istedi. Londralılar, yurt dışından gelecek deneyimsiz futbolcular yerine Premier League'de kendini kanıtlamış oyunculara öncelik veriyor.

Transfer bedeli ve finansal engeller

Manchester United ile futbolcu arasındaki anlaşmaya göre, bu yaz Rashford için 40 milyon sterlinlik bir serbest kalma bedeli belirlenmiş durumda. Ancak Tottenham bu tutarın tamamını ödemeye niyetli değil. Edinilen bilgilere göre "Spurs", önce daha düşük bir teklifle giderek Manchester kulübünün müzakerelere ne kadar hazır olduğunu test etmek istiyor.

Manchester United, futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle oluşan finansal baskıyı azaltmak amacıyla onu satmaya karşı değil. Goal.com'un eklediğine göre Rashford da kariyerini yeniden canlandırmak için maaşında önemli bir indirime gitmeyi kabul etti. Bu durum transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

Rashford'un tercihi ve kulüp planları

Futbolcunun kendisi ise yeniden yurt dışına gitmeyi veya Manchester United ilk 11'ine dönmeyi tercih ediyor. Şu an için başka bir İngiliz kulübüne geçmeyi planlamasa da durum değişebilir. Barcelona onu kalıcı olarak satın alma opsiyonunu kullanmadığı için Rashford'un seçenekleri sınırlı.

Tottenham, mevcut transfer döneminde şimdiden bir dizi büyük anlaşma gerçekleştirdi. Takıma şu futbolcular katıldı:

  • Brighton'dan Jan Paul van Hecke (52 milyon sterlin);
  • Serbest oyuncu olarak Andrew Robertson;
  • Serbest oyuncu olarak Marcos Senesi.
Ayrıca Londra kulübü, Newcastle orta sahası Sandro Tonali için 80 milyon sterlinlik bir teklif hazırlıyor. Rashford transferinin De Zerbi'nin projesini daha da güçlendirmesi bekleniyor. Eğer taraflar karşılıklı anlaşmaya varabilirse, Marcus Rashford yeni sezona Kuzey Londra'da başlayabilir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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