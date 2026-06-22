Özbekistan — Portekiz maçını kimler anlatacak?

Dünya Kupası grup aşaması kapsamında Özbekistan ve Portekiz milli takımları arasındaki kritik mücadelenin başlamasına az zaman kaldı. Futbolseverler için bu tarihi maçın anlatıcılarının kimler olduğu belli oldu. Spiker Murod Rizayev, Telegram kanalı üzerinden bu maçta görev alacak meslektaşlarının isimlerini açıkladı.

Sport kanalında Mirzahakim To‘xtamirzayev anlatımıyla

Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasındaki heyecan dolu mücadele, 23 Haziran saat 21:50'de Sport kanalında canlı yayınlanacak. Bu merkez maç, milyonlarca taraftar için tanınmış ve deneyimli spiker Mirzahakim To‘xtamirzayev tarafından anlatılacak.

Xayrulla Hamidov ve Davron Fayziyev doğrudan stadyumdan bildirecek

Ayrıca Futbol TV ve Zo‘r TV kanalları da Özbek futbolseverler için bu maça özel yayın organize ediyor. Bu kanalların ekranlarında, tanınmış spikerler Xayrulla Hamidov ve Davron Fayziyev, ABD'deki stadyumdan canlı olarak anlatım yapacaklar.

Her iki takım için de geri dönüş yok

Hatırlatmak gerekirse, Özbekistan milli takımı Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Kolombiya'ya 1-3 mağlup olmuştu. Portekiz ise Kongo DR karşısındaki maçta beklenmedik şekilde 1-1'lik beraberlikle yetindi. Gruptaki durum göz önüne alındığında, sıradaki bu karşılaşma turnuvadaki kaderi belirleyecek kritik bir öneme sahip.