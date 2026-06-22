Lamin Yamal: «Benim için takım galibiyeti kişisel başarıdan daha önemli»

Lamin Yamal, turnuvadaki kişisel istatistiklerden ziyade takım sonucunun daha önemli olduğunu söyledi. Ona göre, turnuva boyunca çok gol atmak bir futbolcu için iyi bir sonuç olabilir ancak takım kupayı kazanamazsa bu tek başına yeterli değildir.

Lamin Yamal, «Turnuva boyunca 16 gol atabilirsiniz ancak yarı finalde yenilip turnuvadan elenirsiniz. Ben böyle bir durumu istemiyorum. Kazanmak istiyorum» dedi.

Futbolcu, kişisel istatistiklerin değil, turnuvada şampiyon olmanın temel hedefi olduğunu vurguladı.