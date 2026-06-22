Portekiz'in temel sorunu: Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika sahada kalması

Dünya Kupası grup aşaması kapsamında Özbekistan ve Portekiz milli takımları arasında oynanacak kritik maç öncesinde uzmanlar ve eski futbolcular tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Özbekistan milli takımının eski futbolcusu Ilyos Zeytullayev, gelecek rakibimizin en zayıf noktası ve Cristiano Ronaldo'nun takımdaki rolü hakkında beklenmedik görüşler bildirdi.

«Ronaldo'nun ismi takımı olumsuz etkiliyor»

Metaratings.ru yayınında yer alan bilgilere göre Zeytullayev, Portekiz kadrosunda yıldız futbolcunun sahada gereğinden fazla kalmasının takım oyununa zarar verdiğini düşünüyor:

«Cristiano'nın ismi takımı etkiliyor. Futbolcunun kendisi de bunu anlamalı. Ronaldo'nun 90 dakika boyunca sahada olması, Portekiz milli takımının temel sorunudur» diye belirtti Zeytullayev.

Roberto Martinez'in öğrencileri için ciddi bir sınav

Portekiz milli takımı Dünya Kupası yolculuğuna pek başarılı bir başlangıç yapamadı. İlk turda Kongo DR temsilcileriyle karşılaştıkları maçta beklenmedik bir şekilde 1-1'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldılar. Bu durum, takım üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Hatırlatalım, Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz milli takımı, Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçını Özbekistan milli takımına karşı oynayacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de gruptaki durumu kökten düzeltmek ve bir üst tura çıkma mücadelesini sürdürmek açısından hayati önem taşıyor.