Portekiz'in temel sorunu: Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika sahada kalması

·1·Spor
Portekiz'in temel sorunu: Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika sahada kalması

Dünya Kupası grup aşaması kapsamında Özbekistan ve Portekiz milli takımları arasında oynanacak kritik maç öncesinde uzmanlar ve eski futbolcular tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Özbekistan milli takımının eski futbolcusu Ilyos Zeytullayev, gelecek rakibimizin en zayıf noktası ve Cristiano Ronaldo'nun takımdaki rolü hakkında beklenmedik görüşler bildirdi.

«Ronaldo'nun ismi takımı olumsuz etkiliyor»

Metaratings.ru yayınında yer alan bilgilere göre Zeytullayev, Portekiz kadrosunda yıldız futbolcunun sahada gereğinden fazla kalmasının takım oyununa zarar verdiğini düşünüyor:

«Cristiano'nın ismi takımı etkiliyor. Futbolcunun kendisi de bunu anlamalı. Ronaldo'nun 90 dakika boyunca sahada olması, Portekiz milli takımının temel sorunudur» diye belirtti Zeytullayev.

Roberto Martinez'in öğrencileri için ciddi bir sınav

Portekiz milli takımı Dünya Kupası yolculuğuna pek başarılı bir başlangıç yapamadı. İlk turda Kongo DR temsilcileriyle karşılaştıkları maçta beklenmedik bir şekilde 1-1'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldılar. Bu durum, takım üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Hatırlatalım, Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz milli takımı, Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçını Özbekistan milli takımına karşı oynayacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de gruptaki durumu kökten düzeltmek ve bir üst tura çıkma mücadelesini sürdürmek açısından hayati önem taşıyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lamin Yamal: «Benim için takım galibiyeti kişisel başarıdan daha önemli»Lamin Yamal: «Benim için takım galibiyeti kişisel başarıdan daha önemli»Bugün, 17:22Chelsea, Mike Maignan transferi için görüşmeleri hızlandırdıChelsea, Mike Maignan transferi için görüşmeleri hızlandırdıBugün, 17:17Özbekistan — Portekiz maçını kimler anlatacak?Özbekistan — Portekiz maçını kimler anlatacak?Bugün, 16:52Alexia Putellas Yeni Takımını Seçiyor: İki Kez Ballon d'Or Kazanan Yıldız Nereye Gidecek?Alexia Putellas Yeni Takımını Seçiyor: İki Kez Ballon d'Or Kazanan Yıldız Nereye Gidecek?Bugün, 16:30Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldo'yu Yedeğe Çekmeye KorkabilirAlan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldo'yu Yedeğe Çekmeye KorkabilirBugün, 16:16Barboza: Özbekistan, Kongo DR'den daha güçlü, Portekiz'i çok zor bir maç bekliyorBarboza: Özbekistan, Kongo DR'den daha güçlü, Portekiz'i çok zor bir maç bekliyorBugün, 16:07
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı