Minimal Phone 2 tanıtıldı: OLED ekran ve QWERTY klavye

Minimal Company, özgün tasarıma sahip Android akıllı telefonunun ikinci nesli olan Minimal Phone 2 cihazını resmen tanıttı. Yeni cihaz, önceki nesil modelin temel özelliklerini korurken bir dizi önemli teknik değişiklik ve modern iyileştirme sunuyor. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

ixbt.com bilgilerine göre yeni cihazdaki en önemli ve dikkat çekici yeniliklerden biri, E Ink elektronik kâğıt ekranından vazgeçilmesi. İlk nesil akıllı telefonda kullanılan bu ekranlar enerji tasarruflu olmasına rağmen düşük hıza sahipti. Minimal Phone 2 artık modern ve parlak bir OLED ekranın yanı sıra 5G ağ desteğiyle donatıldı.

Kullanım kolaylığı ve tasarımdaki değişiklikler

Akıllı telefonun ayırt edici özelliği olan fiziksel QWERTY klavye yeni modelde de yerini korudu. Üreticiye göre klavyenin yapısı yeniden tasarlanarak kullanımı daha kolay hâle getirildi. Cihazın kasası da yenilenerek daha kompakt bir yapıya kavuşturuldu ve dayanıklı alüminyumdan üretildi.

Dış görünümdeki değişiklikler arasında ön kameranın konumu da bulunuyor. İlk nesilde ekranın alt kısmında, klavyenin yanında yer alan kamera, yeni modelde ekranın üzerindeki daha alışıldık ve kullanışlı konuma taşındı. Arka panelde ise önceki modelde olduğu gibi tek bir ana kamera bulunuyor.

Yeni özellikler ve arayüz

5G ağ desteği gerekliliği nedeniyle akıllı telefon yeni bir donanım platformuna kavuştu, ancak şirket platformun kesin adını şimdilik gizli tutuyor. Üreticiler ayrıca kullanıcılara daha hızlı çalışan ve optimize edilmiş bir arayüz sunacaklarını belirtiyor.

Cihazın tasarımında da bazı değişiklikler yapıldı: geleneksel 3,5 milimetrelik kulaklık jakı kaldırıldı. SIM kart yuvası sağ kenara taşınırken ses seviyesi kontrol düğmeleri sol tarafa yerleştirildi. Ayrıca üst kenarda gizemli, ayrı bir fiziksel düğme ortaya çıktı. Bu düğmenin işlevi henüz açıklanmadı, ancak uzmanlar onu odaklanma modları veya diğer özel işlevlerle ilişkilendiriyor.

Şu anda Minimal Phone 2 cihazının ekran özellikleri, işlemcisi, pil kapasitesi, kamera özellikleri, fiyatı ve satışa çıkış tarihi bilinmiyor. Üretici, tüm ayrıntıları daha sonra açıklayacağını bildirdi.