Minimal Phone 2 tanıtıldı: OLED ekran ve QWERTY klavye

·59·Teknoloji
Minimal Phone 2 tanıtıldı: OLED ekran ve QWERTY klavye

Minimal Company, özgün tasarıma sahip Android akıllı telefonunun ikinci nesli olan Minimal Phone 2 cihazını resmen tanıttı. Yeni cihaz, önceki nesil modelin temel özelliklerini korurken bir dizi önemli teknik değişiklik ve modern iyileştirme sunuyor. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

ixbt.com bilgilerine göre yeni cihazdaki en önemli ve dikkat çekici yeniliklerden biri, E Ink elektronik kâğıt ekranından vazgeçilmesi. İlk nesil akıllı telefonda kullanılan bu ekranlar enerji tasarruflu olmasına rağmen düşük hıza sahipti. Minimal Phone 2 artık modern ve parlak bir OLED ekranın yanı sıra 5G ağ desteğiyle donatıldı.

Kullanım kolaylığı ve tasarımdaki değişiklikler

Akıllı telefonun ayırt edici özelliği olan fiziksel QWERTY klavye yeni modelde de yerini korudu. Üreticiye göre klavyenin yapısı yeniden tasarlanarak kullanımı daha kolay hâle getirildi. Cihazın kasası da yenilenerek daha kompakt bir yapıya kavuşturuldu ve dayanıklı alüminyumdan üretildi.

Dış görünümdeki değişiklikler arasında ön kameranın konumu da bulunuyor. İlk nesilde ekranın alt kısmında, klavyenin yanında yer alan kamera, yeni modelde ekranın üzerindeki daha alışıldık ve kullanışlı konuma taşındı. Arka panelde ise önceki modelde olduğu gibi tek bir ana kamera bulunuyor.

Yeni özellikler ve arayüz

5G ağ desteği gerekliliği nedeniyle akıllı telefon yeni bir donanım platformuna kavuştu, ancak şirket platformun kesin adını şimdilik gizli tutuyor. Üreticiler ayrıca kullanıcılara daha hızlı çalışan ve optimize edilmiş bir arayüz sunacaklarını belirtiyor.

Cihazın tasarımında da bazı değişiklikler yapıldı: geleneksel 3,5 milimetrelik kulaklık jakı kaldırıldı. SIM kart yuvası sağ kenara taşınırken ses seviyesi kontrol düğmeleri sol tarafa yerleştirildi. Ayrıca üst kenarda gizemli, ayrı bir fiziksel düğme ortaya çıktı. Bu düğmenin işlevi henüz açıklanmadı, ancak uzmanlar onu odaklanma modları veya diğer özel işlevlerle ilişkilendiriyor.

Şu anda Minimal Phone 2 cihazının ekran özellikleri, işlemcisi, pil kapasitesi, kamera özellikleri, fiyatı ve satışa çıkış tarihi bilinmiyor. Üretici, tüm ayrıntıları daha sonra açıklayacağını bildirdi.

Minimal Phone 2AndroidOLED5GAkıllı Telefon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

CATL helikopterler ve uçaklar için güvenli bataryayı test ettiCATL helikopterler ve uçaklar için güvenli bataryayı test ettiBugün, 06:20Superior, benzersiz süspansiyon sistemine sahip eWAY 6.1 şehir bisikletini tanıttıSuperior, benzersiz süspansiyon sistemine sahip eWAY 6.1 şehir bisikletini tanıttıBugün, 05:59Japonya Pazarında GeForce RTX 3080 Ti Ekran Kartı Satışları Yeniden BaşladıJaponya Pazarında GeForce RTX 3080 Ti Ekran Kartı Satışları Yeniden BaşladıBugün, 05:21Kreios Space, Dünya atmosferinde çalışabilen uzay motorunu test edecekKreios Space, Dünya atmosferinde çalışabilen uzay motorunu test edecekBugün, 04:28Çin, Ay istasyonuna robot köpekler göndermeyi planlıyorÇin, Ay istasyonuna robot köpekler göndermeyi planlıyorBugün, 01:53Yapay zekâ fonu çip üreten start-up'a 400 milyon dolar yatırdıYapay zekâ fonu çip üreten start-up'a 400 milyon dolar yatırdıBugün, 01:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı