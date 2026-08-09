AMD yapay zekâ bloğu olmayan iki yeni işlemci tanıttı

Ixbt.com’un aktardığına göre AMD şirketinin resmî kataloğunda Gorgon Point ailesine ait Ryzen 5 439 ve Ryzen 7 449 adlı iki yeni işlemci ortaya çıktı. Bu modeller temel özellikleri bakımından Ryzen AI 400 serisine yakın olsa da yapay zekâ görevlerini gerçekleştirmek üzere tasarlanan NPU bloğunun tamamen kaldırılmasıyla öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik özellikler ve farklar

Yeni işlemciler mimari açıdan sırasıyla Ryzen AI 5 Pro 440 ve Ryzen AI 7 Pro 450 modellerini andırıyor. Ancak saat frekansları biraz düşürülmüş, küçük modelde ise önbellek miktarı da azaltılmış. Ryzen 5 439, üçü tam teşekküllü Zen 5 ve üçü Zen 5c çekirdeği olmak üzere toplam altı çekirdeğe sahip.

Bu modelin performans çekirdekleri 4,6 GHz’e kadar çıkarken Zen 5c çekirdekleri 3,3 GHz’e kadar çalışıyor. Ayrıca L3 önbellek kapasitesi 16 MB’tan 8 MB’a, yani iki katına düşürülmüş. Karşılaştırma için alternatif PRO sürümleri, XDNA NPU bloğu sayesinde yapay zekâ görevlerinde daha yüksek sonuçlar sunabiliyordu.

Ryzen 7 449’un özellikleri

Daha büyük model olan Ryzen 7 449, dört Zen 5 ve dört Zen 5c çekirdeğinden oluşan konfigürasyonla toplam sekiz çekirdeğe sahip. Üretici verilerine göre ana çekirdekleri 5,0 GHz’e kadar hızlanırken enerji verimli çekirdekler 3,4 GHz frekansta çalışıyor.

Bununla birlikte şirket her iki işlemcinin de entegre grafik birimini korudu ve modeller Radeon 860M grafik çekirdeğiyle donatıldı. Ancak Ryzen AI modellerinde bulunan ve 50 TOPS’a kadar performans sunan XDNA nöroişlemcisi bu modellerde yer almıyor. Sonuç olarak platformun genel yetenekleri klasik hesaplama ve grafik görevlerine odaklanıyor.

Üretim ve pazar beklentileri

Her iki işlemci de TSMC’nin 4 nanometrelik üretim süreciyle üretiliyor. Nominal güç tüketimleri 28 watt olsa da dizüstü bilgisayar üreticileri cihaz gücünü 15 watt ile 54 watt arasındaki aralıkta bağımsız olarak ayarlayabilecek.

Uzmanlara göre yapay zekâ bloğundan vazgeçilmesi, cihaz üzerinde sinir ağlarını hızlandırmaya ihtiyaç duyulmayan uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için mantıklı bir adım. Bu durumda işlemci ve grafik çekirdekleri görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam ederek günlük basit hesaplamaları başarıyla gerçekleştiriyor.