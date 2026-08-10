Anthropic, Claude Code programlama aracında otomatik modu etkinleştiriyor

Yapay zekâ alanının önde gelen şirketlerinden biri olan Anthropic, Claude Code programlama yardımcısı için önemli bir yenilik duyurdu. ixbt.com’un aktardığına göre şirket, bu yılın 14 Ağustos’undan itibaren Pro, Max ve Team hesaplarında otomatik modu varsayılan olarak etkinleştirmeye karar verdi. Bu değişiklik, geliştiricilerin insan denetimini azaltarak daha hızlı ve verimli çalışmasına olanak tanıyacak. Konuyla ilgili Techcrunch.com haber veriyor.

Bilgi vermek gerekirse Anthropic, bu özelliğin deneme sürümünü ilk olarak mart ayında sunmuştu. Artırılmış hız ile denetim arasında denge sağlamayı amaçlayan bu mod, kullanıcılara kolaylık sunmak için geliştirildi. Artık yapay zekâ her adım için ayrı bir insan onayı bekleyerek durmayacak.

Otomatik mod nasıl çalışıyor ve güvenlik seviyesi ne durumda

Cuma günü yayımlanan resmî açıklamaya göre Claude Code, otomatik modda çalışırken her eylem için ayrı bir istek göndermeden bağımsız şekilde ilerliyor. Sistem yalnızca eylemlerin “geri döndürülemez, yıkıcı veya ortamın dışına yönelik” olduğu tespit edilirse duruyor. Bu yaklaşım, iş akışını önemli ölçüde hızlandırıyor.

Şirket, deneme sürecinde elde edilen ilgi çekici istatistikleri de paylaştı. 1 053 ücretli kullanıcının katıldığı araştırmanın sonuçları, otomatik modun manuel incelemeye kıyasla çok daha güvenli olduğunu gösterdi. Özellikle otomatik mod zararlı eylemlerin %89’unu zamanında tespit ederken, insanlar tarafından gerçekleştirilen manuel inceleme yalnızca %13,6 oranında başarı gösterdi.

Kullanıcı alışkanlıkları ve yeni koruma önlemleri

Uzmanlar, manuel onay sürecinin alışkanlığa dönüşebileceğini belirtiyor. İstatistiklere göre kullanıcılar, Claude Code’daki izin isteklerinin tam %97’sini düşünmeden onaylıyor. Bu da insan denetiminin etkinliğini azaltıyor. Claude Code yöneticisi Boris Cherny, X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda ekibinin aylardır yalnızca otomatik modu kullandığını ve izin isteklerine geri dönmeyi hayal bile edemediğini yazdı.

Güvenliği daha da güçlendirmek amacıyla Anthropic, bir dizi ek özellik de sunuyor. Bunlar arasında veri sızıntılarını önlemek için prompt enjeksiyonlarının taranması ve yapılandırılabilir katı ret kuralları (hard deny rules) yer alıyor. Bu önlemler, geliştiricilere güvenli ve kontrol edilebilir bir ortamda çalışma güvencesi sağlıyor.