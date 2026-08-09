Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Avrupa'da rekor kırdı

Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları Avrupa pazarında benzeri görülmemiş bir ilgiyle karşılandı ve ön sipariş sayısında mutlak rekor kırdı. GSM Arena'nın aktardığına göre Güney Koreli teknoloji devi, en yeni cihazlarının önceki başarıları tam yüzde 17 oranında aştığını resmen açıkladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Avrupa bölgesinde başlayan ön sipariş süreci, şirketin beklentilerinin de üzerinde sonuçlar ortaya koydu. Yeni cihazlar tüketiciler arasında büyük talep görürken, alıcı tercihlerinin farklı modeller arasında önemli ölçüde değiştiğini gösterdi.

Modellere göre talep ve ilgi

Analiz verilerine göre, en yeni amiral gemileri arasında yer alan Galaxy Z Fold8 ve Fold8 Ultra modellerine ilgi, önceki yıllara kıyasla yüzde 70 arttı. Bu durum, kullanıcıların geliştirilmiş katlanabilir teknolojilere olan güveninin giderek arttığına işaret ediyor.

Özellikle tamamen farklı bir tasarıma ve yeni bir form faktörüne sahip Galaxy Z Fold8 modeli, alıcıların en çok ilgisini çekti. Sadece bu cihazın Avrupa genelindeki tüm ön siparişlerin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturması, pazarda lider konuma geldiğini gösteriyor.

Satışlar ve gelecek beklentileri

Bu rekor sonuçların ardından Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonlarını Avrupa ülkelerinde resmen satışa sundu. Yeni cihazlar şimdiden alıcılara ulaşmaya başladı.

Uzmanlara göre ön siparişlerdeki yüksek hareketlilik, önümüzdeki günlerde başlayacak gerçek satış hacimlerine de yansıyacak. Samsung'un kısa süre içinde bu cihazların ilk satış sonuçlarına ilişkin yeni finansal ve popülerlik başarıları açıklaması bekleniyor.