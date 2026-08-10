Subaru elektrikli otomobilleri şirkete ne kadara mal oluyor

·50·Teknoloji
Subaru elektrikli otomobilleri şirkete ne kadara mal oluyor

Subaru, ABD pazarında elektrikli otomobil satışlarını artırmayı başardı, ancak bu başarı otomobil üreticisinin finansal göstergelerine ciddi zarar veriyor. ixbt.com'a göre şirket, müşterileri çekmek ve talebi desteklemek için her elektrikli crossover modelinde binlerce dolara varan indirimler ve teşvik bonusları sunmak zorunda kalıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde Subaru, ABD'de toplam 11 638 elektrikli otomobil sattı. Markanın elektrikli ürün gamında şu anda üç crossover yer alıyor: yenilenen Solterra, yeni Uncharted ve daha büyük boyutlu Trailseeker. Yeni modeller sayesinde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre artmış olsa da modellerin kendi pazarlarındaki dağılımı farklı seyrediyor.

Satış dinamikleri ve fiyat politikası

İstatistiklere göre Solterra satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %34 azalarak 5 275 adette kaldı. Ancak yeni çıkan Uncharted (2 850 adet) ve Trailseeker (3 513 adet) modelleri bu düşüşü telafi etti. Buna rağmen söz konusu satış hacmini korumak şirket için son derece maliyetli oluyor.

Şirketin ABD'deki ortalama pazarlama ve teşvik harcamaları %40 artarak satılan her otomobil başına 2 698 dolara ulaştı. Karşılaştırma için, ABD otomobil pazarının tamamında bu artış yalnızca %4,4 oldu. Elektrikli araçların tanıtımı için yapılan harcamalar ise bu seviyenin birkaç kat üzerinde.

Finansal kayıplar ve nedenleri

Özellikle satılan her Solterra için ortalama 9 650 dolar, Uncharted için 9 155 dolar ve Trailseeker için 8 982 dolar tutarında “teşvik” harcaması yapılıyor. Karşılaştırma için, geleneksel benzinli motora sahip Subaru Outback modeli için yapılan harcama yaklaşık 3 036 dolar. Bu da tek bir elektrikli otomobili müşteriye ulaştırmanın şirkete benzinli bir otomobile kıyasla üç kat daha pahalıya mal olduğu anlamına geliyor.

Bu yüksek maliyetler Subaru Corporation'ın finansal raporlarına da açıkça yansıdı. Nisan-haziran dönemini kapsayan ilk mali çeyrekte satış teşvikleri için yapılan harcamaların artması, şirketin faaliyet kârını 24,9 milyar yen (yaklaşık 155 milyon dolar) azalttı.

Bunun sonucunda Subaru'nun çeyreklik faaliyet kârı %44 düşerek 42,6 milyar yen (yaklaşık 270 milyon dolar) oldu. Uzmanlara göre elektrikli otomobillerin sübvanse edilmesi ve desteklenmesi, finansal göstergelerdeki kötüleşmenin başlıca nedenlerinden biri haline geldi.

ABD pazarında şu anda benzer zorluklarla karşılaşan tek şirketin Subaru olmadığını da belirtmek gerekir. Mazda dahil diğer büyük Japon markaları da hibrit amiral gemileri CX-70 ve CX-90 modellerinin satışında sorunlar yaşıyor.

SubaruElektrikli OtomobillerOtomobil PazarıFinansal RaporABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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