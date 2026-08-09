Barcelona, Rodri transferi için kadrosunu değiştiriyor

Avrupa futbolunda transfer döneminin kızıştığı şu günlerde Katalan ekibi Barcelona’nın çevresindeki hareketlilik daha da arttı. Pazar akşamı yayılan haberlere göre "Maviler-Kırmızılılar" aynı anda hem kadrosunu optimize etmek hem de büyük transferler gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle takımın teknik direktörü ve yönetiminin, Manchester City orta saha oyuncusu Rodri’yi kadroya katmaya çok yaklaştığı bildiriliyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Ekrem Konur gibi saygın spor gazetecilerinin aktardığı bilgilere göre İspanyol devi, bu büyük anlaşmayı tamamlamak için mali detayları çözüme kavuşturuyor. Ancak deneyimli ön liberonun Katalonya’ya transferi, kulübün hem fiziksel hem de mali kaynaklarını zorlayacak. Bu nedenle Barcelona yönetimi, bazı futbolcuları satarak transfer bütçesini artırmayı planlıyor.

Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi

Katalan kulübünün transfer planlarında genç orta saha oyuncusu Marc Casadó önemli bir yer tutuyor. Suudi Arabistan’ın Roshn Saudi Pro League ekipleri onun için ciddi şekilde devreye girdi. Özellikle ülkenin büyük kulüpleri Al-Ahli ve Al-Hilal, İspanyol futbolcuyu kadrolarına katmak için rekabete girdi.

Barcelona’nın Marc Casadó’yu göndermeye hazır olduğu, ancak bunun için net bir mali talep belirlediği öğrenildi. Kulüp yönetimi, futbolcunun transferinden en az 40 milyon avro gelir elde etmeyi hedefliyor. Suudi kulüplerinin mali gücünün bu talebi karşılamaya yeterli olması, görüşmeleri hızlandırabilir.

Büyük anlaşmanın şartı

Kaynaklara göre Marc Casadó’nun transferi ile Rodri’nin gelişi birbirine sıkı sıkıya bağlı. Suudi Arabistan’dan gelecek teklifin kabul edilmesi ve Casadó’nun 40 milyon avro karşılığında satılması, Barcelona kasasına önemli bir gelir sağlayacak.

İşte bu mali gelir, Manchester City’nin yıldızı Rodri’nin transferini tamamen tamamlamak için temel faktör olacak. Son aşamaya giren görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması ve yaz transfer döneminin en ses getiren anlaşmalarından birinin gerçekleşmesi bekleniyor.