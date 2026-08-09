Trevoh Chalobah Chelsea'den ayrılarak Como'ya transfer oldu

·55·Spor
Trevoh Chalobah Chelsea'den ayrılarak Como'ya transfer oldu

İngiltere'nin Chelsea kulübünün altyapısından yetişen Trevoh Chalobah, Londra'daki yirmi yıllık kariyerine son vererek İtalya'nın Como takımına transfer oldu. Savunmacı kariyerine Serie A'da devam edecek ve burada takımı çalıştıran eski efsane futbolcu Cesc Fàbregas'ın projesine katılacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com ve diğer spor yayınlarının aktardığına göre kulüpler arasındaki transfer bedeli 30 milyon avro olurken, anlaşmada 6 milyon avro bonus ve gelecekteki satıştan pay da yer alıyor. İngiliz stoper, birkaç hafta önce İtalyan kulübüyle kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya varmıştı.

Chelsea akademisinden Serie A'ya uzanan yol

Trevoh Chalobah, Chelsea'ye 9 yaş altı takımında katıldı. Kulübün akademisinde başarılı bir gelişim gösteren oyuncu, 2016'da UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan kadronun önemli bir parçası oldu. Ayrıca üst üste iki kez İngiltere Gençlik Kupası'nı kazandı ve 2017'deki finallerde de katkı sağladı.

A takıma katılmadan önce Chalobah, Ipswich Town, Huddersfield Town ve Lorient'te kiralık olarak forma giyerek değerli deneyim kazandı. 22 yaşına geldikten sonra Chelsea A takımının düzenli oyuncusu hâline gelen futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 3 gol attı.

Como için önemli bir adım

Como'nun teknik direktörü Cesc Fàbregas'ın savunmacıyı kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermesi, transferin önemini daha da artırıyor. Chalobah'ın Londra ekibindeki rolü, Maxence Lacroix'nın transfer edilmesinin ardından azalmıştı.

Yeni takımına transferi hakkında konuşan futbolcu, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Deneyimimi takıma taşımayı, stadyumdaki harika atmosferi hissetmeyi ve taraftarlarla bağ kurmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte tarih yazmak için her gün elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Trevoh ChalobahComoChelseaCesc FàbregasSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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