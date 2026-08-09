Rodri transferi Barcelona'da köklü değişikliklere yol açacak

Bir spor yayınında yer alan bilgilere göre, İspanya Millî Takımı'nın lideri Rodri sözleşme imzalarsa, Katalan kulübünün transfer politikası ve sahadaki ideal 11'i tamamen değişebilir. Bu olası transfer, Hansi Flick'in takımının rekabet gücünü önemli ölçüde artırırken bazı futbolcuların geleceğini tehlikeye atabilir. Goal.com bildiriyor .

Barcelona yönetimi şu anda Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna katmak için görüşmeler yürütüyor. Uzmanlara göre, kendi pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri olan bu futbolcunun gelişi takıma yalnızca üst düzey kalite değil, sahada liderlik özellikleri de kazandıracak.

Kadrodaki değişiklikler ve mağdurlar

Ancak bu seviyede bir yıldızın transferi kaçınılmaz olarak kadro rotasyonunu etkileyecek. Rodri'nin konumu ve etkisi son derece büyük olduğu için bazı futbolcular ilk 11'deki yerlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Sport'un haberine göre, bu değişikliklerden ilk etkilenecek isim Frenkie de Jong olacak. Hollandalı orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'na katılabilmek için millî takımında elinden geleni yaptı ve ciddi bir diz sakatlığının ardından henüz iyileşme sürecine yeni başladı. Tamamen iyileşip takıma döndüğünde, daha önce garanti gibi görünen ilk 11'deki yerini geri alması oldukça zor olacak.

Marc Casado için zorlu dönem

Rodri'nin gelişi, Marc Casado'nun durumunu da ciddi şekilde zorlaştıracak. Teknik direktör Hansi Flick, geçen sezonun sonunda futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını netleştirerek başka bir kulüp bulmasının en iyi seçenek olacağını açıklamıştı.

Bununla birlikte kulüp yönetimi, Gavi ve Pedri gibi genç ve gelecek vadeden futbolculara dokunmayı planlamıyor. Bu oyuncular takımın geleceği olarak görülüyor, ancak diğer futbolcular arasındaki rekabetin daha da acımasız bir hâl alacağı kesin.