Florian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnun

·52·Spor
Florian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnun

Liverpool, sezon öncesi hazırlık maçında kendi sahasında Monaco'ya 2-3 yenilmesine rağmen, takımın Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz, teknik direktör Andoni Iraola'nın taktik anlayışını övdü. Anfield'da oynanan karşılaşma, Kırmızılar'ın savunmadaki sorunlarını bir kez daha ortaya koysa da yeni teknik direktör yönetimindeki değişiklikler ve bazı futbolcuların performansı olumlu izlenim bıraktı. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Sky Sports'un haberine göre, yeni sezona hazırlanan Liverpool'da kendini göstermeyi başaran Florian Wirtz, karşılaşmada bir kez daha gol attı. Merkez ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Alman futbolcu, üst üste ikinci maçta da adını skorborda yazdırarak Iraola'nın yeni hücum hattındaki başlıca yaratıcı oyuncuya dönüştüğünü gösterdi.

Yeni teknik direktör yönetimindeki ilk izlenimler

Maçın ardından basına verdiği röportajda Florian Wirtz, takımın eski teknik direktör Arne Slot döneminin ardından geçtiği yeni aşama ve Andoni Iraola'nın çalışma tarzı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. İspanyol teknik adamın Bournemouth'taki önceki döneminin takdire değer olduğunu özellikle vurguladı.

Wirtz'in sözlerine göre yeni teknik direktörle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyordu ve antrenman sürecinden büyük keyif alıyor: "Son üç yıl boyunca onun Bournemouth'ta neler yapabildiğini görmek mümkündü. Elbette onunla çalışmayı dört gözle bekliyorduk. Takımla antrenmanlara başlayalı henüz yalnızca iki hafta oldu ancak şunu söyleyebilirim ki süreçten büyük keyif alıyorum ve futbol fikirlerini beğeniyorum".

Andoni Iraola'nın fiziksel durumla ilgili endişeleri

Wirtz'in performansı ve uyum süreci olumlu ilerlese de teknik direktör Andoni Iraola, takımın genel performansından, özellikle de 90 dakika boyunca yüksek tempoyu koruyamamasından tam anlamıyla memnun kalmadı. Liverpool maçın başında iki gol atarak öne geçmesine rağmen, zaman ilerledikçe oyun durağanlaştı ve bu durum teknik ekibi düşündürdü.

İspanyol teknik adam, LFC TV'ye verdiği röportajda futbolcuların mevcut fiziksel kondisyonuna ve hazırlık seviyesine dikkat çekti. Bu durumun daha önce Leeds United'a karşı oynanan maça benzediğini kabul etti.

Iraola, takımın maça iyi başladığını ve özellikle ilk 30 dakikada harika oynadığını, ancak mevcut aşamada futbolcuların fiziksel kapasitesinin bu tempoyu maç boyunca sürdürmeye yetmediğini belirtti. Teknik direktör, rakibin sonunda galibiyeti hak ettiğini kabul ederken, ilk iki hazırlık maçında galibiyet alınmasına rağmen son karşılaşmalarda gereken istikrarın gösterilmediğini de sözlerine ekledi.

Florian WirtzAndoni IraolaLiverpoolPremier LeagueFutbol Haberleri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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