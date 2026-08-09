Trump’ın UFC’deki iki favori dövüşçüsü belli oldu: Kim onlar?

UFC’nin en tanınmış menajerlerinden Ali Abdelaziz, ABD Başkanı Donald Trump’ın karma dövüş sanatları dünyasında özel saygı duyduğu iki dövüşçünün adını açıkladı. Ona göre bu listede mevcut hafif sıklet şampiyonu Justin Gaethje ve UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov yer alıyor.

Dikkat çekici olan, Abdelaziz’in bu görüşü yalnızca bir tahmin olarak dile getirmemesi. Menajer, kısa süre önce Trump ile Gaethje arasındaki buluşmaya tanık olduğunu ve başkanın dövüşçüye yaklaşımının kendisini de derinden etkilediğini söyledi.

Trump, Gaethje ile üç saat sohbet etti

Ali Abdelaziz, Pound 4 Pound podcast’inde yaptığı açıklamada, üç hafta önce Donald Trump’ın Justin Gaethje’yi şahsen davet ettiğini anlattı.

Menajerin aktardığına göre ikili yaklaşık üç saat sohbet etti.

Abdelaziz, Trump’ın Gaethje ile nasıl iletişim kurduğunu görünce şaşırdığını, başkanın dövüşçünün kişiliğine hayran olduğunu ve ona büyük saygı duyduğunu söyledi. Ardından kendi sonucunu paylaştı: Ona göre Trump, UFC dövüşçüleri arasında en çok Gaethje ve Khabib Nurmagomedov’u seviyor.

Elbette bu, Trump’ın resmî bir sıralaması değil; söz konusu olan Abdelaziz’in kişisel gözlemi ve değerlendirmesi.

Trump daha önce Gaethje’ye “arkadaşım” demişti

Başkan ile Justin Gaethje arasındaki sıcak ilişki daha önce de kamuoyu önünde görülmüştü.

6 Mayıs’ta Gaethje, diğer UFC yıldızlarıyla birlikte Oval Ofis’te Trump’la buluştuğunda başkan ona “arkadaşım” diye hitap etti ve dövüşçünün tarzını övdü. Trump, Gaethje’nin ağır darbelere rağmen mücadeleye devam edebilme özelliğine özellikle dikkat çekti.

Ali Abdelaziz de o buluşmada yer aldı. Görüşme sırasında Trump, menajere Khabib Nurmagomedov’u sordu ve ondan “çok özel bir dövüşçü” olarak bahsetti. Başkan ayrıca Khabib’in 29 maçta 29 galibiyet elde ettiğini hatırladı.

Gaethje, Beyaz Saray’da en büyük hayaline ulaştı

Justin Gaethje’nin Trump’la ilişkisine bir büyük olay daha eklendi.

14 Haziran’da Beyaz Saray’ın Güney Çim Alanı’nda düzenlenen UFC Freedom 250 etkinliğinde Gaethje, hafif sıklet şampiyonluğu için Ilia Topuria karşısında oktagona çıktı. Amerikalı dövüşçü, dördüncü raundun ardından rakibinin köşesi maçı durdurunca teknik nakavtla galip geldi ve UFC’nin tartışmasız hafif sıklet şampiyonu oldu.

37 yaşındaki Gaethje için bu, kariyerinde eksik olan en büyük ödüldü. UFC ayrıca onu 2026’nın ilk yarısının en iyi dövüşçüsü olarak zirveye yerleştirdi.

Bu anlamda Gaethje’nin en büyük profesyonel zaferlerinden biri, tam da Trump’ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray arazisinde geldi.

İlginç olan şu ki Trump’ın iki “favorisi” birbiriyle dövüştü

Abdelaziz’in açıkladığı bu iki ismi bir başka tarihî bağlantı da bir araya getiriyor.

Khabib Nurmagomedov, profesyonel kariyerindeki son maçını tam olarak Justin Gaethje’ye karşı yaptı.

Ekim 2020’deki UFC 254 etkinliğinde Khabib, Gaethje’yi ikinci rauntta üçgen kilidiyle pes ettirdi. Ardından Dağıstanlı dövüşçü, kariyerini 29-0’lık rekorla noktalayacağını açıkladı.

Buna göre Abdelaziz’in yorumundan hareketle Trump’ın en çok değer verdiği iki UFC dövüşçüsü, bir dönem şampiyonluk kemeri için karşı karşıya geldi.

Khabib’in Trump’la ilişkisi de dikkat çekici

Khabib 2020’den beri profesyonel bir maça çıkmamış olsa da UFC tarihinin en ünlü sporcularından biri olmaya devam ediyor.

Kariyerini 29 galibiyet ve hiç mağlubiyet almadan tamamladı, UFC hafif sıklet şampiyonluğu kemerini üç kez başarıyla savundu ve daha sonra UFC Onur Listesi’ne alındı.

Trump’ın mayıs ayında Oval Ofis’te Khabib’i özellikle anması da Abdelaziz’in görüşünü açıklayabilir. O görüşmede başkan, Khabib’in rekorunu ezbere dile getirdi ve Gaethje ile yaptığı son maçtan da bahsetti.

Abdelaziz, Gaethje için bir büyük maç daha istiyor

Menajerin son açıklamaları yalnızca Trump’la ilgili değildi.

Abdelaziz, 37 yaşındaki Gaethje’nin kariyerinin sonlarına yaklaştığını göz önünde bulundurarak bir sonraki maçının mümkün olduğunca büyük olması gerektiğini söyledi. Hatta Gaethje’nin son rakibinin yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev olabileceğini öne sürdü. Abdelaziz, her iki dövüşçünün de uzun yıllardır menajerliğini yapıyor.

Şimdilik böyle bir maç doğrulanmadı. Ancak Gaethje’nin Beyaz Saray’da Topuria’yı yenerek şampiyon olması ve Trump’la yakın iletişimi, kariyerinin son bölümünü daha da ilgi çekici hâle getiriyor.

Abdelaziz’in sözlerine inanılırsa UFC’de yüzlerce ünlü dövüşçü olsa da ABD başkanının özel ilgisini kazanan iki isim var: Justin Gaethje ve Khabib Nurmagomedov.

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