Liverpool, Monaco karşısında üstünlüğü yakaladığı maçta mağlup oldu

·57·Spor
Liverpool, Monaco karşısında üstünlüğü yakaladığı maçta mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Liverpool, hazırlık maçında Monaco karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Anfield'daki karşılaşmada Merseyside ekibi ilk dakikalarda iki farklı öne geçmesine rağmen maçtan 2-3 mağlup ayrıldı. BBC Sport'un haberine göre bu sonuç, takımın teknik direktörü Andoni Iraola'yı endişelendiriyor; zira geçen sezon savunmada yaşanan zaaflar hâlâ etkisini gösteriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında ev sahibi ekip oldukça etkili oynayarak taraftarlarını güzel ataklarla sevindirdi. Orta sahadaki hızlı paslaşmaların ardından Alexander Isak, 16. dakikada skoru açtı. Kısa süre sonra ceza sahasındaki karambolden faydalanan Florian Wirtz, takımının ikinci golünü atarak üstünlüğü pekiştirdi. Yeni oyuncuların performansı teknik heyet üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı.

Savunmadaki sorunlar yeniden baş gösterdi

Ancak takımın hücumdaki başarısı, savunmadaki eski hataların gölgesinde kaldı. İlk yarının sonlarına doğru Virgil van Dijk kendi ceza sahasında faul yaptı ve hakem Monaco lehine penaltı verdi. Alexander Golovin bu fırsatı değerlendirerek farkı bire indirdi. İkinci yarıda ise inisiyatif tamamen konuk ekibin eline geçti.

Devre arasında yapılan çok sayıda değişikliğin ardından Liverpool savunması dağınık bir görüntü verdi. Mika Biereth ve Paris Brunner, ikinci yarıdaki fırsatları gole çevirerek Monaco'ya galibiyeti getirdi. Son düdük çaldığında tabelada 2-3 skoru yer alıyordu ve bu sonuç takım taraftarlarını endişelendirdi.

Hücumdaki uyum ve olumlu noktalar

Mağlubiyete rağmen, geçen yaz toplam 225 milyon sterlin karşılığında takıma katılan yeni hücum ikilisinin performansı teknik direktör ve taraftarlar için teselli oldu. Florian Wirtz, merkezdeki yaratıcı pozisyonda çok etkili oynayarak İsveçli forvet Isak'a isabetli paslar verdi ve rakip kaleci Lukas Hradecky'yi birkaç kez ciddi şekilde sınadı.

Maçın ardından LFC TV'ye verdiği röportajda Alexander Isak, takım içindeki atmosferin iyi olduğunu ve herkesin moralinin yüksek olduğunu vurguladı. Sezonun başlangıcına kadar tüm hataları düzelterek hazır olacaklarına dair güvence verdi. Andoni Iraola da taraftarların gurur duyacağı ve kendilerini özdeşleştirebileceği bir takım sunma yolunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

LiverpoolAndoni IraolaAlexander IsakMonacoPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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