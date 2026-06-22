Fayzullayev: «Doğru yerdeydim, tarih yazmaya devam edeceğiz»

·44·Spor
Fayzullayev: «Doğru yerdeydim, tarih yazmaya devam edeceğiz»

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar düzenlenecek olan Dünya Kupası, ülkemizin futbolseverlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Milli takımımız grup aşamasının 1. turunda Kolombiya'ya 1-3 mağlup olsa da, maçın tek golünü atan Abbosbek Fayzullayev maç sonrası düşüncelerini paylaştı.

«Gol atacağımı hissetmiştim»

Milli takımımızın orta saha oyuncusu, hücum sırasında topun kendisine geleceğini önceden sezdiğini ve doğru pozisyonu alabildiğini vurguladı:

«Hücum ederken gol atabileceğimi hissettim. Bence tam olarak doğru yerdeydim. Bundan dolayı çok mutluyum. Tarih yazmaya devam edeceğiz», dedi Fayzullayev.

Unutulmaz tarihi sonuç

Maç rakip lehine sonuçlanmış olsa da, bu mücadele Özbek futbolu için tamamen yeni bir sayfa açtı. Bu golün önemi şu noktalarda kendini göstermektedir:

  • Tarihi başlangıç: Abbosbek Fayzullayev tarafından atılan bu gol, Özbekistan milli takımının Dünya Kupaları tarihindeki ilk golü olarak rekorlar sayfasına geçti.

  • Büyük tutku: Futbolcumuzun kararlı sözleri, taraftarlara büyük bir umut aşılayarak takımın turnuvadaki sonraki yolculuğu için şüphesiz büyük bir moral kaynağı olacaktır.

Önümüzde daha şiddetli mücadeleler var, yani anlamıyla tarih yazılmaya devam edecek!

Abbosbek FayzullayevÖzbekistanKolombiyaABD
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tottenham'a Harry Kane'in yerini dolduracak yeni forvet önerildiTottenham'a Harry Kane'in yerini dolduracak yeni forvet önerildiBugün, 21:18Cristiano Ronaldo ve Portekiz: Roberto Martinez Ne Zaman Kesin Karar Verecek?Cristiano Ronaldo ve Portekiz: Roberto Martinez Ne Zaman Kesin Karar Verecek?Bugün, 21:16Roberto Carlos: Neymar dönerse Brezilya Dünya Kupası finaline çıkabilirRoberto Carlos: Neymar dönerse Brezilya Dünya Kupası finaline çıkabilirBugün, 20:56Rustam Ashurmatov: "Portekiz maçında gücümüzün %1000'ini vereceğiz"Rustam Ashurmatov: "Portekiz maçında gücümüzün %1000'ini vereceğiz"Bugün, 20:53Barcelona hücum hattını güçlendirmek için Harry Kane seçeneğini değerlendiriyorBarcelona hücum hattını güçlendirmek için Harry Kane seçeneğini değerlendiriyorBugün, 20:52Khiara Keating Manchester City ile yeni sözleşme imzalamayı reddettiKhiara Keating Manchester City ile yeni sözleşme imzalamayı reddettiBugün, 20:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı