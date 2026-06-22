Fayzullayev: «Doğru yerdeydim, tarih yazmaya devam edeceğiz»

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar düzenlenecek olan Dünya Kupası, ülkemizin futbolseverlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Milli takımımız grup aşamasının 1. turunda Kolombiya'ya 1-3 mağlup olsa da, maçın tek golünü atan Abbosbek Fayzullayev maç sonrası düşüncelerini paylaştı.

«Gol atacağımı hissetmiştim»

Milli takımımızın orta saha oyuncusu, hücum sırasında topun kendisine geleceğini önceden sezdiğini ve doğru pozisyonu alabildiğini vurguladı:

«Hücum ederken gol atabileceğimi hissettim. Bence tam olarak doğru yerdeydim. Bundan dolayı çok mutluyum. Tarih yazmaya devam edeceğiz», dedi Fayzullayev.

Unutulmaz tarihi sonuç

Maç rakip lehine sonuçlanmış olsa da, bu mücadele Özbek futbolu için tamamen yeni bir sayfa açtı. Bu golün önemi şu noktalarda kendini göstermektedir:

Tarihi başlangıç: Abbosbek Fayzullayev tarafından atılan bu gol, Özbekistan milli takımının Dünya Kupaları tarihindeki ilk golü olarak rekorlar sayfasına geçti.

Büyük tutku: Futbolcumuzun kararlı sözleri, taraftarlara büyük bir umut aşılayarak takımın turnuvadaki sonraki yolculuğu için şüphesiz büyük bir moral kaynağı olacaktır.

Önümüzde daha şiddetli mücadeleler var, yani anlamıyla tarih yazılmaya devam edecek!