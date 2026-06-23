Lionel Messi Dünya Kupası Tarihindeki Mutlak Rekoru Kırdı

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa açtı. Avusturya karşısında duble yapan futbolcu, turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu sonuçla, uzun süre zirvede yer alan efsanevi Alman forvet Miroslav Klose'nin rekorunu geride bıraktı. Goal.com haberine göre.

Dallas'ta oynanan bu mücadelede Arjantin 2-0 galip geldi. Messi, maçın 38. dakikasında Dünya Kupaları'ndaki 17. golünü atarak rekoru kırmış, maç sonunda ise 18. golünü rakip ağlara göndermiş oldu. Belirtmek gerekir ki, Messi maçın başında penaltıyı gole çevirememişti ancak bu hata onun tarihi bir başarıya imza atmasına engel olmadı.

Miroslav Klose: "Messi Tüm Zamanların En İyisi"

Almanya milli takımının eski forveti Miroslav Klose, rekorunun kırılmasına ilişkin görüşlerini paylaşırken Arjantinli yıldıza büyük saygı gösterdi. Klose, 2014 yılından beri 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcüleri listesinde birinci sırada yer alıyordu.

"Her zaman söyledim, Messi sadece sıradan bir futbolcu değil. Benim için Leo, tüm zamanların en iyi futbolcusu! Tebrikler şampiyon!", şeklinde aktarıyor Goal.com. Eski Alman futbolcu, rekorların bir gün mutlaka kırılacağını ve bunu yapan kişinin Messi olduğu için mutlu olduğunu vurguladı.

Messi bu turnuvaya harika bir formla başladı. Avusturya maçı öncesinde Cezayir karşısında hat-trick yaparak Klose'nin 16 gollük derecesine ulaşmıştı. Şimdi 18 golle turnuva tarihinin en etkili oyuncusu haline geldi. Bu sonuç sadece kişisel bir rekor değil, aynı zamanda Arjantin milli takımının play-off aşamasına erken yükselmesini de sağladı.

Şu anda Inter Miami kulübü forması giyen 38 yaşındaki forvet, son büyük turnuvalarından birinde yüksek seviyede oynamaya devam ediyor. Sekiz kez "Altın Top" sahibi olan oyuncu için bu rekor, şüphesiz zengin koleksiyonundaki en prestijli başarılardan biri olacak. Dünya futbol kamuoyu şu anda Messi'nin her hareketini büyük bir ilgiyle takip ediyor.