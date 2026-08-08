Budapeşte merkezinde “başıboş” bir yaban domuzu metro seferlerini durdurdu

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin merkezinde beklenmedik ve olağanüstü bir olay yaşandı. Şehrin sokaklarında dolaşan bir yaban domuzunun metro istasyonuna inmesi üzerine yolcular acilen tahliye edildi ve tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Bu konuda Budapeşte Ulaşım Şirketi (BKV) resmi bir açıklama yaptı.

Vagona giren “beklenmedik yolcu” ve hızlı tahliye

Ulaşım şirketi yetkililerinin aktardığına göre, yabani hayvan beklenmedik bir şekilde “Lajos Kossuth Meydanı” metro istasyonunda ortaya çıktı:

“Hayvan kısa süreliğine vagonlardan birine girdi. Neyse ki hiçbir yolcu yaralanmadı. Daha sonra vagondan çıkarak hizmet merdivenlerinden aşağı indi ve istasyonda bekleyen trenin altına girip saklandı. BKV çalışanları derhal istasyondaki insanları tahliye ederek bölgeyi kapattı. Tüm yolcular istasyonu güvenli bir şekilde terk etti”, denildi BKV açıklamasında.

Bu olağanüstü durum nedeniyle metronun M2 hattında tren seferleri geçici olarak kısıtlandı ve yolcular için özel otobüs seferleri başlatıldı.

Budapeşte Belediye Başkanı’nın tepkisi ve veterinerin kararı

Olay yerine gelen acil durum ekipleri yaban domuzunu yakalamayı başardı. Ancak yapılan incelemede hayvanın ağır yaralı olduğu belirlendi. Çağrılan veteriner, durumu değerlendirdikten sonra insanların güvenliğini sağlamak ve hayvanın acı çekmesini önlemek amacıyla onu vurarak uyutma kararı aldı.

Macaristan Ulusal Avcılık Odası basın sözcüsü Attila Feldvari’nin belirttiğine göre, yaban domuzları yoğun nüfuslu bölgelerde insanlar için ciddi tehlike oluşturabilir. Bu nedenle bu tür durumlarda onları etkisiz hale getirmenin en güvenli yolu bu yöntemdir.

Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony de Facebook’taki sayfasında bu sıra dışı olayla ilgili görüşlerini paylaştı:

“Böyle bir olay hakkında yazmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Bir yaban domuzunun ‘Lajos Kossuth Meydanı’ gibi merkezi bir metro istasyonuna nasıl girdiği şimdilik gizemini koruyor”, diye yazdı belediye başkanı.

Hayvanın nerede yaralandığı ve şehir merkezindeki metro istasyonuna nasıl ulaştığıyla ilgili soruşturma şu anda devam ediyor.

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