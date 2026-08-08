Aston Villa, João Palhinha transferi için görüşmeler yürütüyor

·54·Spor
Aston Villa, João Palhinha transferi için görüşmeler yürütüyor

İngiltere temsilcisi Aston Villa, orta saha hattındaki kadro eksikliğini gidermek amacıyla Bayern Münih forması giyen João Palhinha'nın transferi için resmi görüşmelere başladı. Goal.com'un haberine göre Birmingham ekibinin teknik direktörü Unai Emery, sakatlıklarla boğuşan kadroyu güçlendirmek için deneyimli Portekizli futbolcuyu öncelikli aday olarak belirledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Aston Villa yönetimi transferle ilgili açık bir açıklama yaparak Alman Bild gazetesine verdiği röportajda görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Kulüp yetkilisi Damián Vidagany'nin sözlerine göre taraflar arasında henüz nihai anlaşmaya varılmadı, ancak Bayern Münih ile ilişkilerin oldukça iyi seviyede olduğu özellikle vurgulandı.

Sakatlık krizi ve merkezdeki sorunlar

Aston Villa'nın transfer piyasasında hareketlenmesi tesadüf değil. Takımın asıl ön liberosu Amadou Onana'nın dizindeki çapraz bağların yırtılması nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçıracağı kesinleşti. Ayrıca Youri Tielemans'ın yaz transfer döneminde Manchester United'a transfer olması, takımın orta sahasındaki seçenekleri önemli ölçüde azalttı.

Kulübün kadrosu João Gomes ve Johan Manzambi gibi futbolcularla takviye edilmiş olsa da Premier Lig ve Avrupa kupalarındaki yoğun fikstür, Unai Emery'nin deneyimli bir futbolcuya ihtiyaç duymasına neden oluyor. Geçen sezon Tottenham forması giyen João Palhinha, Premier Lig'deki büyük tecrübesi sayesinde bu boşluğu doldurmak için ideal aday olarak görülüyor.

Bayern Münih'in şartları ve gelecek

Sky in Germany'nin haberine göre Bayern Münih, futbolcusunu yeniden kiralık olarak göndermeyi düşünmüyor. Alman devi, zamanında 51 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu için yalnızca bonservisiyle transfer tekliflerini değerlendirmeye hazır.

Aston Villa bu transferi tamamlamak istiyorsa finansal açıdan ciddi bir adım atmak zorunda kalacak. Fulham'daki başarılı performanslarıyla tanınan João Palhinha için Birmingham kulübüne transfer, yalnızca Premier Lig'e dönüş değil, aynı zamanda takımın iddialı projesinde lider rol üstlenme fırsatı da sunuyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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