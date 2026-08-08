Thiago Almada, Atlético Madrid'den ayrılarak River Plate'e transfer oldu

·81·Spor
Thiago Almada, Atlético Madrid'den ayrılarak River Plate'e transfer oldu

Arjantin millî takımının orta saha oyuncusu Thiago Almada, kariyerine ülkesinde devam edecek. Goal.com'un haberine göre Madrid ekibi Atlético Madrid ile Buenos Aires temsilcisi River Plate, futbolcunun transferi konusunda resmî anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu karar, Arjantinli futbolcunun Avrupa'daki son kariyer dönemini noktalayarak ülkesine dönmesini sağladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Thiago Almada'nın geçen yaz Madrid ekibine katıldığı belirtildi. Ancak başkent takımındaki ilk ve tek sezonu, futbolcunun beklediği kadar uzun sürmedi. İspanya La Liga'da geçirdiği kısa süre boyunca takımın ana kadrosunda yer edinmeye çalışan futbolcu, çeşitli turnuvalarda toplam 40 maça çıktı.

Avrupa'daki tek sezonunun bilançosu

Thiago Almada'nın Atlético Madrid formasıyla geçirdiği tek sezonda 4 gol ve 2 asist kaydettiği belirtildi. Her ne kadar performansı teknik ekibin dikkatinden kaçmasa da taraflar, futbolcunun kariyerine Arjantin liginde devam etmesinin uygun olduğuna karar verdi.

Transferin mali şartları açıklanmasa da anlaşma resmen doğrulandı. River Plate ise yetenekli futbolcunun takıma dönüşünü büyük bir memnuniyetle karşıladı ve onu kadronun önemli oyuncularından biri hâline getirmeyi planlıyor.

Kulübün resmî açıklaması

Madrid ekibi, resmî internet sitesinde futbolcuya teşekkür ederek bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Atlético Madrid, Thiago Almada'ya profesyonel kariyerinde ve özel hayatında büyük başarılar diler”.

Bu transfer, Arjantinli futbolcu için yeni bir sayfa açıyor. Almada ülkesine dönerek River Plate formasıyla üst düzey futbolunu sürdürme ve uluslararası arenadaki deneyimini takımının hizmetine sunma fırsatı yakaladı.

Thiago AlmadaAtlético MadridRiver PlateTransferArjantin
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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