Pentagon'da beklenmedik görevden alma: Ukrayna yardımını koordine eden general görevden alındı!

·300·Dünya
Pentagon'da beklenmedik görevden alma: Ukrayna yardımını koordine eden general görevden alındı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya askeri yardım ulaştırılmasını koordine eden ve NATO'nun doğu kanadında önemli bir rol üstlenen üst düzey bir generali görev süresi dolmadan görevden aldı.

Bu haberi Amerikan ABC News televizyon kanalı, kaynaklarına dayanarak bildirdi.

Görev süresinin bitmesine 2 ay kala alınan çarpıcı karar

Söz konusu kişi, ABD Ordusu 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Charles Constanza oldu. Kaynakların belirttiğine göre, onun Polonya'daki askeri birliklerin komutanı olarak görev süresinin sona ermesine yalnızca iki ay kalmıştı.

Bilgi için: General Constanza'nın komuta ettiği 5. Kolordu, ABD ve müttefikleri tarafından Ukrayna'ya sağlanan askeri ve teknik yardımların lojistiği ile koordinasyonunda ve NATO'nun doğu sınırlarındaki birliklerin yönetiminde merkezi bir rol oynuyor.

Pentagon yönetiminin Charles Constanza'nın görevden aniden alınmasının nedenlerini açıklamaması, çeşitli spekülasyonlara yol açıyor.

Yeni komutan onaylandı

Edinilen bilgilere göre Constanza'nın yerine Tümgeneral Thomas Felty getirildi. Adaylığı ABD Senatosu tarafından çoktan onaylanmıştı ve aslında bu görevi ekim ayından itibaren üstlenmesi planlanıyordu.

Pentagon'un bu kararı nedeniyle General Felty, görevlerini planlanandan önce devralmak zorunda kaldı.

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PentagonUkraynaNATOCharlz KonstansaPolonya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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