Taşkent'teki gerilim: Bunyodkor, OKMK'ya yenilerek üst üste 6. maçında puan kaybetti!

Özbekistan Süper Ligi'nin 16. haftasında Taşkent'te oynanan önemli karşılaşmalardan birinde Bunyodkor, sahasında OKMK'yi konuk etti. Gollerle ve yüksek tempoyla geçen mücadelede Mirjalol Qosimov öğrencileri azimli bir galibiyet elde etti.

Bu mağlubiyet, «şahinler» / «kırlangıçlar» için mevcut şampiyonadaki üst üste altıncı mağlubiyet oldu ve takımda krizin derinleştiğini gösterdi.

Taşkent'te geri dönüş ve 5 gollü gerilim

Karşılaşma Bunyodkor'un etkili oyunuyla başladı. 26. dakikada Dmitriy Pletnev skoru açsa da OKMK ilk yarıda hızlı bir geri dönüş gerçekleştirdi ve sadece 9 dakika içinde 3 gol attı:

33. dakikada Siyovash Haqnazariy penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi.

39. dakikada Nodir Abdurazzoqov konuk ekibi öne geçirdi.

42. dakikada ise Aziz Xolmurodov OKMK'nin üçüncü golünü kaydetti.

İkinci yarının başında, 47. dakikada Nosir Abdusalomov farkı azaltmış olsa da (2:3), «kırlangıçlar» beraberliği sağlayacak gücü bulamadı.

Puan durumu: OKMK ilk üçe girdi

Bu önemli galibiyet sayesinde Mirjalol Qosimov'un yönettiği OKMK, puanını 28'e çıkararak lig tablosunda 3. sıraya yükseldi.

Üst üste 6 maçta mağlubiyet yaşayan Bunyodkor ise 19 puanla lig tablosunun 10. basamağında kalmaya devam ediyor.

Maç bilgileri:

Süper Lig. 16. hafta

Bunyodkor — OKMK 2:3

8 Ağustos. Taşkent. Bunyodkor Stadı.

Goller: Dmitriy Pletnev (26), Nosir Abdusalomov (47) — Siyovash Haqnazariy (33, penaltı), Nodir Abdurazzoqov (39), Aziz Xolmurodov (42).

Bunyodkor: Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rahmonov, Dmitriy Pletnev, Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Islom Anvarov, 46), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulfayz Bobomurodov, 66), Muzaffar Olimjonov (Abdulqodir Mirfayziyev, 86), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahamadov, Azizbek To‘lqinbekov (Muhammadali Adhamov, 83).

OKMK: Javohir Ilyosov, Shahzod Toirov, Giorgi Papava, Avaz O‘lmasaliyev (Abror Karimov, 46), Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 72), Asad Sobirjonov (Ivan Peshich, 72), Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 83), Saidafzal Ahrorov, Arixiro Sentoku, Siyovash Haqnazariy.

Sarı kartlar: Aziz Xolmurodov (54).

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