Taşkent'teki gerilim: Bunyodkor, OKMK'ya yenilerek üst üste 6. maçında puan kaybetti!

·66·Spor
Taşkent'teki gerilim: Bunyodkor, OKMK'ya yenilerek üst üste 6. maçında puan kaybetti!

Özbekistan Süper Ligi'nin 16. haftasında Taşkent'te oynanan önemli karşılaşmalardan birinde Bunyodkor, sahasında OKMK'yi konuk etti. Gollerle ve yüksek tempoyla geçen mücadelede Mirjalol Qosimov öğrencileri azimli bir galibiyet elde etti.

Bu mağlubiyet, «şahinler» / «kırlangıçlar» için mevcut şampiyonadaki üst üste altıncı mağlubiyet oldu ve takımda krizin derinleştiğini gösterdi.

Taşkent'te geri dönüş ve 5 gollü gerilim

Karşılaşma Bunyodkor'un etkili oyunuyla başladı. 26. dakikada Dmitriy Pletnev skoru açsa da OKMK ilk yarıda hızlı bir geri dönüş gerçekleştirdi ve sadece 9 dakika içinde 3 gol attı:

  • 33. dakikada Siyovash Haqnazariy penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi.

  • 39. dakikada Nodir Abdurazzoqov konuk ekibi öne geçirdi.

  • 42. dakikada ise Aziz Xolmurodov OKMK'nin üçüncü golünü kaydetti.

İkinci yarının başında, 47. dakikada Nosir Abdusalomov farkı azaltmış olsa da (2:3), «kırlangıçlar» beraberliği sağlayacak gücü bulamadı.

Puan durumu: OKMK ilk üçe girdi

Bu önemli galibiyet sayesinde Mirjalol Qosimov'un yönettiği OKMK, puanını 28'e çıkararak lig tablosunda 3. sıraya yükseldi.

Üst üste 6 maçta mağlubiyet yaşayan Bunyodkor ise 19 puanla lig tablosunun 10. basamağında kalmaya devam ediyor.

Maç bilgileri:

Süper Lig. 16. hafta

Bunyodkor — OKMK 2:3

8 Ağustos. Taşkent. Bunyodkor Stadı.

  • Goller: Dmitriy Pletnev (26), Nosir Abdusalomov (47) — Siyovash Haqnazariy (33, penaltı), Nodir Abdurazzoqov (39), Aziz Xolmurodov (42).

  • Bunyodkor: Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rahmonov, Dmitriy Pletnev, Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Islom Anvarov, 46), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulfayz Bobomurodov, 66), Muzaffar Olimjonov (Abdulqodir Mirfayziyev, 86), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahamadov, Azizbek To‘lqinbekov (Muhammadali Adhamov, 83).

  • OKMK: Javohir Ilyosov, Shahzod Toirov, Giorgi Papava, Avaz O‘lmasaliyev (Abror Karimov, 46), Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 72), Asad Sobirjonov (Ivan Peshich, 72), Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 83), Saidafzal Ahrorov, Arixiro Sentoku, Siyovash Haqnazariy.

  • Sarı kartlar: Aziz Xolmurodov (54).

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

BunyodkorOKMKTaşkentMirjalol Kasımov
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ruben Amorim, Chelsea yenilgisinin ardından Milan futbolcularını uyardıRuben Amorim, Chelsea yenilgisinin ardından Milan futbolcularını uyardıBugün, 13:12Harry Kane'in Ballon d'Or adaylığı tartışma yaratıyorHarry Kane'in Ballon d'Or adaylığı tartışma yaratıyorBugün, 13:11Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Romeo Lavia’yı neden oyundan almadığını açıkladıChelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Romeo Lavia’yı neden oyundan almadığını açıkladıBugün, 12:51Rodri Barcelona'yı seçti: Mourinho transfer kararına öfkeliRodri Barcelona'yı seçti: Mourinho transfer kararına öfkeliBugün, 12:33Rodrigo De Paul, Lionel Messi'nin babasının anısına gol attıRodrigo De Paul, Lionel Messi'nin babasının anısına gol attıBugün, 12:30Federico Valverde, Mourinho'nun dönüşüyle ilgili konuştuFederico Valverde, Mourinho'nun dönüşüyle ilgili konuştuBugün, 12:00
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)