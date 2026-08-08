Modder, GeForce RTX 2060 GPU'suna doğrudan su akıttı

·154·Teknoloji
Modder, GeForce RTX 2060 GPU'suna doğrudan su akıttı

ixbt.com'un haberine göre TrashBench lakaplı teknoloji meraklısı, GeForce RTX 2060 ekran kartıyla son derece tehlikeli ve sıra dışı bir deney gerçekleştirdi. Standart soğutucudan veya geleneksel su bloğundan vazgeçerek soğutma sıvısını doğrudan çalışan GPU kristalinin üzerine akıttı ve bunun sonucunda sıcaklığı ciddi ölçüde düşürmeyi başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Anlaşıldığı üzere deney birkaç aşamada gerçekleştirildi. Modder, ilk olarak fikri arızalı bir RTX 3060 devre kartında test etti. Açık kristalin çevresine 3D yazıcıyla üretilmiş özel bir plastik blok yerleştirildi ve taban yüzeyi epoksi yapıştırıcıyla özenle yalıtıldı.

İlk aşamalarda yapı sızıntılara neden oldu. Bu nedenle sızdırmazlık sorununu çözmek için sızdırmazlık bileşiminin birkaç kez yeniden işlenmesi gerekti. Başarılı testlerin ardından benzer bir tasarım GeForce GTX 980 modelinde de denendi.

Deney sonuçları ve verimlilik

Ana ve kapsamlı test, tamamen işlevsel bir GeForce RTX 2060 ekran kartında gerçekleştirildi. Bu da yeni yöntemin verimliliğini geleneksel çözümlerle karşılaştırmayı mümkün kıldı. Unigine Heaven testinde standart fabrika soğutucusuna sahip ekran kartı yaklaşık 70 dereceye kadar ısındı.

Sonraki aşamada 360 milimetrelik radyatöre sahip geleneksel bir sıvı soğutma sistemi kuruldu ve sıcaklık 36 dereceye düştü. Ardından radyatör ve geleneksel su bloğu tamamen çıkarıldı; pompanın suyu hazneden doğrudan çalışan GPU'nun yüzeyine yönlendirmesi sağlandı.

Bunun sonucunda çekirdek sıcaklığı 28 dereceye, en sıcak noktanın sıcaklığı ise yalnızca 41 dereceye düştü. Böylece sıvının kristalle doğrudan temas etmesi, çekirdek sıcaklığı açısından standart soğutmadan yaklaşık 42 derece, 360 milimetrelik radyatöre sahip sistemden ise 8 derece daha verimli oldu.

Diğer cihazlarda yapılan testler ve riskler

TrashBench benzer bir deneyi Intel Core i5-7600K işlemcisinde de tekrarladı, ancak işlemciye doğrudan su aktarma yöntemi geleneksel sıvı soğutma sistemini geçemedi. Bu durum, yöntemin verimliliğinin kullanılan çipe ve tasarıma bağlı olduğunu gösterdi.

Uzmanlara göre böyle bir düzenek sıradan kullanıcılar için kesinlikle uygun değil. Sıvı kristale, alt tabakaya, belleğe ve diğer bileşenlere doğrudan temas ettiğinden, en küçük bir arıza veya sızıntı bile ekran kartını ve tüm sistemi anında kullanılmaz hâle getirebilir.

Buna rağmen bu deney, sıvı soğutmanın sınırlarının nerede olduğunu açıkça gösterdi. Sıvı, ısı kaynağına ne kadar yakın olursa silikon kristalinden enerji uzaklaştırma verimliliğinin de o kadar yüksek olduğu kanıtlandı.

GeForce RTX 2060Sıvı Soğutma SistemiGPUModlamaDeney
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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