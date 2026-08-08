UFC'de sansasyonel plan: Gaethje-Makhachev süper maçı düzenlenebilir

·74·Spor
UFC'de sansasyonel plan: Gaethje-Makhachev süper maçı düzenlenebilir

UFC hafif sıklet şampiyonu Justin Gaethje, velter sıklet şampiyonu Islam Makhachevile süper maç yapmak için kemerini bırakabilir. Bu açıklamayı, her iki ünlü dövüşçünün de menajerliğini yapan Ali Abdel-Aziz yaptı.

Bu açıklama MMA dünyasında ve spor medyasında büyük yankı uyandırdı.

«Sıfırı en çok olan çek»: Menajerden açık sözlü açıklama

Ali Abdel-Aziz, «Pound 4 Pound» podcast'inin son bölümüne katılarak Gaethje'nin geleceği ve finansal açıdan en avantajlı seçenekler hakkında açıkça konuştu:

«Justin Gaethje tek bir maç seçmek zorunda kalsaydı, en büyük rakibi ve adının yanında en yüksek meblağın yazdığı maçı seçmesini isterdim. Bunun mutlaka şampiyonluk kemerini savunacağı bir maç olması gerekmiyor. Bu, velter sıklet şampiyonluğu veya BMF kemeri için bir maç olabilir. Önemli olan, ona üzerinde en çok sıfır bulunan çeki kimin teklif edeceği.»

Bence hafif sıkletteki üst düzey dövüşçülerden hiçbiri Justin Gaethje'nin mirasına yeni bir şey katamaz. Charles Oliveira mı? Kaç kez pes etti. Arman Tsarukyan muhtemelen sıkletin en zorlu rakibi ve gelecekte şampiyon olacak. Max Holloway, Justin'i yendi; olsun. Ama şu anda bencilce düşünüyorum: Justin Gaethje Islam ile dövüşmek istiyorsa bu maçı yapabilir. Neden olmasın? Böylece hafif sıklet şampiyonluk kemerini bırakır»— dedi Abdel-Aziz.

Son durum ne? Dövüşçülerin yakın planları

Haziran ayında Ilia Topuria'yı yenerek hafif sıklet kemerini alan Justin Gaethje, bu yılın sonuna kadar kafese çıkmayacağını ve dinleneceğini açıklamıştı.

Öte yandan velter sıklet şampiyonu Islam Makhachev bir hafta sonra Philadelphia'da düzenlenecek UFC 330 turnuvasının ana maçında İrlandalı rakip Ian Machado Garry'ye karşı kemerini savunacak.

Makhachev yaklaşan maçını kazanırsa, 2027'nin başında Gaethje ile Makhachev arasında bir süper maç yapılma ihtimali daha da artacak.

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UFCMMAJustin GaethjeIslam MakhachevUFC 330
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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