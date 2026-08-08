MeLe şirketi tamamen pasif soğutmalı mini-PC modelini tanıttı

·47·Teknoloji
MeLe şirketi tamamen pasif soğutmalı mini-PC modelini tanıttı

Modern teknoloji pazarı, kompakt yapısı ve tamamen sessiz çalışmasıyla öne çıkan yeni bir cihazla zenginleşti. ixbt.com'a göre MeLe şirketi, kompakt boyutlara ve fansız, tamamen pasif soğutma sistemine sahip yeni Quieter mini-PC modelini resmen tanıttı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu cihazın başlıca özellikleri boyutları ve çalışma mekanizmasıdır. Mini-PC yalnızca 150 х 105 х 40 milimetre boyutlarında olup çalışma sırasında tamamen sessizdir. Bu sonuca, çok güçlü olmayan ancak enerji tüketimi düşük Intel N150 işlemcisinin kullanılmasıyla ulaşılmış.

Bellek ve depolama seçenekleri

Cihaz kompakt görünmesine rağmen üretici, dahili özelliklerine özel önem vermiş. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre mini-PC'nin RAM kapasitesini 32 GB'a kadar artırabilecek.

Yeni model ayrıca iki bağımsız depolama aygıtı takma olanağı sunuyor. M.2 formatındaki modern SSD için ayrı bir yuva ve 2,5 inçlik geleneksel sabit disk veya SSD için özel bir bölüm bulunuyor. Bu, kompakt bir bilgisayar için oldukça iyi bir özellik.

Bağlantı seçenekleri ve fiyatı

Ne yazık ki üretici, cihazın iç yapısını gösteren fotoğrafları henüz yayımlamadı; bu nedenle ısı dağıtım sisteminin nasıl çalıştığı gizemini koruyor. Buna rağmen cihaz, harici arayüzler ve bağlantı noktaları açısından yeterli seçenek sunuyor.

Cihaz şu seçenekleri sunuyor:

  • Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 5 modülü
  • Üç adet yüksek hızlı USB 3.2 Gen2 bağlantı noktası
  • Veri aktarımı için microSD kart okuyucusu
  • İki adet USB 2.0 bağlantı noktası
  • Monitör bağlantısı için iki HDMI 2.0 ve bir DisplayPort 1.4
  • Ağa bağlanmak için RJ45 bağlantı noktası
ixbt.com'a göre 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bu mini-PC'nin temel sürümünün fiyatı yaklaşık 473 ABD doları olarak belirlendi.

MeLeMini-PCIntelTeknolojiHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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