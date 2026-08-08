Yevloyev, Volkanovski’ye karşı: UFC 333’ün ana maçı belli oluyor!

Bu yıl 24 Ekim’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki ünlü Yas Adası’nda UFC 333 numaralı turnuvası düzenlenecek.

Yakın kaynakların bildirdiğine göre turnuvanın ana maçı, yarı tüy sıklet şampiyonluğu için yapılacak. Karşılaşmada mevcut dünya şampiyonu, Avustralyalı Aleksandr Volkanovski divizyon sıralamasında 1. basamakta yer alan yenilgisiz Rus dövüşçü Movsar Evloyev’e karşı oktagona çıkacak.

Bu heyecan verici karşılaşma UFC tarafından henüz resmen açıklanmamış olsa da kulis kaynakları anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtiyor.

Movsar Evloyev: Top 10’daki zafer yürüyüşü

Rus yenilmez dövüşçü Movsar Evloyev, bu yıl mart ayında UFC’deki jübile niteliğindeki 10. galibiyetini elde etti. Londra’da düzenlenen UFC turnuvasında, ev sahibi taraftarların sevgilisi Britanyalı Leron Murphy’yi zorlu bir mücadelede hakemlerin oy çokluğuyla mağlup etti. Bu başarı, Evloyev için şampiyonluk maçına giden yolu doğrudan açtı.

Aleksandr Volkanovski’nin “tahta dönüşü”

Deneyimli Avustralyalı şampiyon ise kemerini layıkıyla savunmayı sürdürüyor:

İlk adım: Volkanovski, geçen yıl nisan ayında boşta bulunan şampiyonluk kemeri için yapılan dramatik mücadelede Diego Lopes’i hakemlerin oybirliğiyle mağlup ederek unvanını geri aldı.

Rövanşta üstünlük: Bu yıl ocak ayında oynanan rövanş maçında da Aleksandr, Avustralyalı taraftarların önünde Brezilyalı rakibini bir kez daha hakemlerin oybirliğiyle mağlup etti.

Abu Dabi’deki kulis bilgileri doğrulanırsa Yas Adası, bir başka tarihi ve heyecan dolu şampiyonluk maçına sahne olacak.

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