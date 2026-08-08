Rodri transferi Barcelona kadrosunu değiştirecek

Spor basınının haberine göre, Rodri’nin beklenmedik transferi Barcelona’nın sportif yapılanmasında ciddi değişiklikler yapılmasını gerektiriyor. Teknik direktör Hansi Flick kadrosuna üst düzey bir futbolcu katacak olsa da bu anlaşma kulübün önüne yeni görevler koyarken kadro temizliği sürecini de hızlandırıyor. Goal.com haberini geçti.

Kulübün sportif direktörü Deco, ilgili tarafların beklentilerini koordine etmek ve yeni gelir kaynakları oluşturmak için “sihirli formülünü” kullanmaya devam etmek zorunda kalacak. Pazar günü takıma katılması beklenen Rodri, orta sahadaki rekabeti ciddi ölçüde artıracak.

Kadro temizliği ve gençlerin geleceği

Deku ve Flick, günümüzde Spotify Camp Nou tesislerinde başlayan ilk antrenmanlar sırasında genç futbolcularla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde her oyuncudan yeni sezonda beklenenler ve gelecekleri açıkça anlatıldı.

Bazı genç yetenekler kaderlerini şimdiden öğrendi. Özellikle Diarra, Alex Gonzalez ve Gustavo gibi futbolcuların kısa süre içinde Barcelona Atlètic’e dönmesi bekleniyor. Bu oyuncuların A takımda forma şansı şimdilik sınırlı.

Yeni takım arayan futbolcular

Bir diğer orta saha oyuncusu Toni Marquez ise kariyerine devam etmek için başka bir kulüp bulma zamanının geldiğini fark etti. Gelişimi için düzenli forma giymesi gerekiyor, ancak Barcelona orta sahasında forma ve süre mücadelesi son derece çetin.

Bu nedenle Marquez’in Spotify Camp Nou dışında yeni bir ortam araması en doğru karar gibi görünüyor. Kulüp yönetimi de sözleşmeleri sonuçlandırırken futbolcunun geleceğini göz önünde bulunduruyor.

Önümüzdeki günlerde takımda beklenenden daha fazla değişiklik yaşanması bekleniyor. Transfer dönemi kapanmadan bazı futbolcuların kiralanması, bazılarıyla ise kalıcı olarak yolların ayrılması planlanıyor.