Motorola Moto Pad 70 tanıtıldı: uygun fiyatlı ve büyük tablet

Motorola, modern teknoloji pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen yeni cihazını tanıttı. ixbt.com'a göre, geniş ekranı ve uygun fiyatı bir araya getiren Motorola Moto Pad 70 tablet resmen tanıtıldı. Bu cihaz, teknoloji pazarındaki zorlu dönem ve ekonomik tasarruf koşullarında kullanıcılara sunduğu imkanlarla kamuoyunun dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın fiyatı şu anda Hindistan pazarı için 360 ABD doları olarak belirlendi. Ancak Motorola temsilcileri, bu tabletin uluslararası pazarlara, özellikle de küresel pazara sunulup sunulmayacağı konusunda henüz net bilgi vermedi. Buna rağmen cihaz, bu fiyat segmentindeki teknik özellikleriyle alıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Teknik özellikler ve temel ayrıntılar

Yeni tabletin en önemli avantajlarından biri büyük ekranı. Cihaz, 1600p çözünürlüğü ve 90 Hz yenileme hızını destekleyen 12 inç IPS ekranla donatılmış. Bu özellik, multimedya içeriklerini izlemeyi ve günlük görevleri yerine getirmeyi kolaylaştırıyor.

Cihazın performansı ve depolama imkanlarına gelince, ixbt.com'a göre tablette 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama bulunuyor. Bu kapasite günümüz ihtiyaçları için yeterli kabul ediliyor. Ayrıca kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre depolama alanını ek olarak genişletebiliyor.

Tasarım ve tasarruf tercihleri

Motorola Moto Pad 70, ince ve estetik açıdan çekici bir metal gövdeye sahip. Kalınlığı versiyona bağlı olarak 6,3 ila 6,5 milimetre arasında değişiyor. Cihazın toplam ağırlığı ise 530 gram. İlginç bir ayrıntı olarak, kutudan özel bir stylus kalemi çıkması alıcılar için hoş bir avantaj sunuyor.

Bununla birlikte, uygun fiyatı korumak amacıyla bazı alanlarda tasarrufa gidildiğini de belirtmek gerekir. Özellikle:

Cihazın kalbinde, artık yeni sayılmayan Dimensity 6400 işlemcisi tercih edilmiş;

Ana kameranın çözünürlüğü 13 megapiksel ile sınırlandırılmış;

Suya ve toza dayanıklılık seviyesi IP52 olarak kalmış.

Eksilerine rağmen cihaz, güç kaynağı konusunda da dikkat çekici özelliklere sahip. Moto Pad 70, 10 200 mAh kapasiteli büyük bir batarya ve 45 watt hızlı şarj teknolojisiyle donatılmış. Ayrıca daha iyi ses aktarımı için dört hoparlör ve iki mikrofon bulunması, multimedya deneyimini daha da geliştiriyor.