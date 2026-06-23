Giovanni Malago İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Seçildi
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İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi. Kuruluşa artık Giovanni Malago liderlik edecek. Malago, daha önce İtalya Ulusal Spor Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştı.
Roma'da gerçekleştirilen seçimlerde Malago, delegelerin %68,58'inin oyunu aldı. Tek rakibi Giancarlo Abete idi. Oylama sonuçlarına göre Malago, rakibini büyük bir farkla geride bıraktı.
Giovanni Malago, federasyon başkanlığı koltuğunda Gabriele Gravina'nın yerini alacak. Gravina, kuruluşu 2018'den 2026 baharına kadar yönetmişti.
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