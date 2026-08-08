Kenan Yıldız Arsenal'e Transfer Olmak İstiyor

Londra ekibi Arsenal, yeni bir kanat oyuncusu arayışlarını sürdürüyor. Torino temsilcisi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın İngiliz ekibine kendi isteğiyle transfer olmaya hazır olduğunu bildirmesi, Londra kulübü için önemli bir adım oldu. Bu transferin, Mikel Arteta'nın ekibinin hücum hattını güçlendirme hedefindeki önceliklerden biri olması bekleniyor. Goal.com aktarıyor .

Indy Kaila'nın haberine göre 21 yaşındaki Türkiye Millî Takımı oyuncusu, Londra kulübüne katılma konusundaki kararlılığını koruyor ve kısa süre içinde kararını Juventus yönetimine resmen bildirecek. Arsenal, daha önce Real Madrid forveti Vinicius Junior'ın kraliyet kulübüyle yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalaması nedeniyle dikkatini Yıldız'a çevirmişti.

Transferdeki Finansal Engeller

Bununla birlikte, bu anlaşmayı gerçekleştirmek hiç de kolay olmayacak. İtalyan devi, genç yeteneğin bonservis bedelini 120 milyon sterlin olarak belirledi. Bu rakamın Arsenal'in finansal gücünü ciddi biçimde sınaması bekleniyor. The Athletic daha önce Londra kulübünün futbolcunun fiyatı hakkında bilgi talep ettiğini, ancak Juventus'un oyuncuyu satma niyetinin olmadığını kesin bir dille ifade ettiğini bildirmişti.

Buna rağmen futbolcunun takımdan ayrılmak istemesi, müzakere sürecini tamamen değiştirebilir. Sacha Tavolieri gibi tanınmış gazeteciler, Kenan Yıldız'ı Mikel Arteta'nın rüya transfer hedefi olarak nitelendiriyor. Bu nedenle söz konusu durumun yaz transfer döneminin en çok tartışılan konularından biri olması bekleniyor.

Sahadaki Performansı

WhoScored analizlerine göre Türk futbolcu; dribling, hücumları sonuçlandırma ve kilit paslar konusunda üst düzey bir yeteneğe sahip. 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 11 gol atan Yıldız, 9 da asist yaptı. Bu istikrarlı ve etkili performans, Gabriel Martinelli'nin sezon boyunca sergilediği dalgalı oyundan memnun olmayan taraftarlar için Yıldız'ın mükemmel bir alternatif olabileceğini gösteriyor.