Ramazon Temirov Tokyo'da kardeşi Azizbek'in köşesinde: hedef unvan maçı

Özbekistanlı UFC dövüşçüsü Ramazon Temirov bu kez oktagona kendisi çıkmayacak, ancak önemli bir görev üstlenecek. 11 Ağustos'ta Tokyo'da dövüşecek kardeşi Azizbek Temirov'in köşesinde saniye olarak yer alacak.

Azizbek için bu, sıradan bir maç değil. Karşısında RIZIN şampiyonluk kemeri için dövüşme deneyimine sahip Joji Goto olacak. Ramazon'a göre Japon sporcu karşısında alınacak etkileyici bir galibiyet, kardeşini unvan maçına çok yaklaştırabilir.

Ramazon Temirov neden Tokyo'ya gitti?

Ramazon Temirov Olamsport.com ile yaptığı röportajda kardeşiyle birlikte Japonya'ya gitmesinin temel nedenini açıkladı.

«11 Ağustos'ta kardeşim dövüşecek. Bu maça benim de katılmamın nedeni, yanında olup ona motivasyon vermek. Rakibi ciddi bir isim. Kemer için dövüştü. Allah'ın izniyle Azizbek bu maçı güzel bir şekilde tamamlarsa unvan maçına yaklaşır».

Böylece UFC oktagonunda büyük deneyim kazanan Ramazon, bu kez maç boyunca kardeşine tavsiyelerde bulunacak, durumu dışarıdan analiz edecek ve kritik anlarda psikolojik destek sağlayacak.

Temirov kardeşler için bu durum yeni değil. Daha önce Azizbek de Ramazon'un UFC maçlarında onun köşesinde yer almıştı. Şimdi roller değişiyor.

Joji Goto gerçekten ciddi bir sınav

Ramazon rakibini boşuna «ciddi» olarak nitelendirmedi.

30 yaşındaki Joji Goto, profesyonel MMA kariyerinde 19 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Galibiyetlerinin 9'u nakavt veya teknik nakavt, 4'ü ise pes ettirme yoluyla geldi.

Daha da önemlisi Goto, bu yılın nisan ayında RIZIN LANDMARK 13 turnuvasında tüy sıklette değil, doğrudan horoz sıklet şampiyonluk kemeri için Danny Sabatello'ya karşı dövüştü. Üç raunt süren mücadelede Japon sporcu, hakemlerin oybirliğiyle verdiği kararla fırsatı kaybetti.

Bu nedenle Azizbek'in karşısında sıralama için sıradan bir rakip değil, kısa süre önce şampiyonluk maçına çıkmış bir sporcu bulunuyor.

Azizbek'in tehlikeli bir silahı var: nakavt

27 yaşındaki Azizbek Temirov'in profesyonel derecesi şu anda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyettenoluşuyor.

Dikkat çekici olan, altı galibiyetinin tamamının nakavt veya teknik nakavtla gelmiş olması. Bu, Temirov'in tek bir yumruk ya da kısa bir seriyle maçın seyrini değiştirebildiğini gösteriyor.

Azizbek son olarak 12 Nisan'da RIZIN LANDMARK 13 turnuvasında Ryuya Fukuda'yı ikinci rauntta yumruklarla nakavt etti. Şimdi ise karşısında çok daha deneyimli ve şampiyonluk baskısını yaşamış bir rakip olacak.

Bu eşleşmede stiller de ilginç biçimde çatışıyor: Temirov güçlü bir bitirici vuruşa sahipken Goto, 28 profesyonel maçlık deneyimiyle mücadelenin farklı senaryolarına uyum sağlayabiliyor.

Galibiyet unvan maçı kapısını açabilir

Azizbek için Goto karşısında alınacak galibiyet, yalnızca kariyer rekorundaki bir sonraki sayı olmayacak.

Japon sporcunun nisan ayında şampiyonluk için dövüştüğü göz önüne alındığında, onu mağlup etmek Özbek dövüşçünün RIZIN horoz sıkletindeki konumunu önemli ölçüde yükseltebilir.

Özellikle Ramazon'un belirttiği gibi maç «güzel» şekilde, yani ikna edici veya erken bir bitirişle sona ererse, Azizbek'i bir sonraki büyük maçlar arasına dahil etmek için güçlü bir argüman ortaya çıkacak.

Temirov için burada başka önemli bir faktör daha var: Maç Japonya'da, rakibin kendi sahasında yapılacak. Bu nedenle sonucu hakem kararına bırakmadan belirlemek daha da büyük önem taşıyabilir.

RIZIN 54 ne zaman ve nerede düzenlenecek?

RIZIN 54 turnuvası 11 Ağustos'ta Tokyo'daki Toyota Arena Tokyo kompleksinde düzenlenecek. RIZIN'in resmi bilgilerine göre turnuvanın yerel saatle 14.00'te başlaması planlanıyor.

Azizbek Temirov ile Joji Goto arasındaki maç da resmi kartta yer alıyor. Sherdog bilgilerine göre bu karşılaşma horoz sıklet kategorisinde yapılacak.

Böylece 11 Ağustos'ta Tokyo'da Temirov ailesi için önemli bir gece yaşanacak: Azizbek oktagonun içinde, Ramazon ise onun köşesinde olacak.

Azizbek, şampiyonluk maçına çıkmış Goto'yu mağlup ederse bir sonraki soru artık farklı sorulabilir: Temirov'in bir sonraki maçı RIZIN kemeri için mi olacak?

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