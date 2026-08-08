Infantino'ya yöneltilen ağır suçlamalar: FIFA resmi açıklama yaptı

·100·Spor
Infantino'ya yöneltilen ağır suçlamalar: FIFA resmi açıklama yaptı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), kuruluş başkanı Gianni Infantino'nun UEFA'da görev yaptığı dönemde eski bir kadın çalışana tazminat ödendiği yönündeki suçlamalara ilişkin resmi açıklama yaptı. Kaynaklara göre FIFA yönetimi, medyada yayılan bu haberleri gerçeğe aykırı olarak nitelendirdi.

Daha önce Britanya'nın The Telegraph gazetesi, Infantino'nun UEFA Genel Sekreteri olduğu dönemde eski sevgilisine yüklü miktarda tazminat ödenmesini sağladığı ve pahalı eğitim masraflarını karşıladığı yönünde bir soruşturma yayımlamıştı.

FIFA'nın resmi açıklaması: “Hiçbir şikâyet olmadı”

Dünya futbolunun yönetim organı, söz konusu suçlamaları sert bir şekilde reddederek tüm süreçlerin yasalara uygun yürütüldüğünü vurguladı:

“FIFA Başkanı Gianni Infantino bu suçlamaları tamamen reddediyor; bunlar gerçeği yansıtmıyor. Tüzük veya kuralların ihlal edildiğine dair her türlü iddia yalnızca iftiradır.

UEFA veya FIFA'nın hiçbir çalışanı, Infantino'nun eylemleriyle ilgili olarak bugüne kadar şikâyette bulunmadı. Çünkü kendisiyle bağlantılı herhangi bir olumsuz olay yaşanmadı.

İşten çıkarma ve işten ayrılma tazminatlarının ödenmesi de dahil olmak üzere tüm personel kararları, yetkili yöneticiler tarafından yürürlükteki kurallara titizlikle uyularak onaylandı”, — ifadeleri FIFA'nın resmi açıklamasında yer aldı.

Skandalın temelinde ne yatıyor?

Hatırlatmak gerekirse, The Telegraph gazetesi, yayımladığı soruşturmada Infantino ile UEFA'nın eski kadın çalışanı arasındaki romantik ilişki nedeniyle kadının maaşının yüzde 30 artırıldığını, daha sonra çıkar çatışması sonrasında UEFA tarafından kendisine altı haneli tazminat ödendiğini ve MBA programı için 45 bin sterlinlik masrafın karşılandığını bildirmişti.

FIFA'nın bu yalanlamasının ardından olayların nasıl gelişeceği, futbol kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

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FIFAGianni InfantinoUEFAThe TelegraphFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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